Las autoridades entregaron este lunes una nueva actualización sobre la investigación del accidente aéreo en el que murieron 15 personas y que involucró a un avión de la aerolínea Satena, el cual cubría la ruta Ocaña–Cúcuta y se accidentó el pasado 28 de enero de 2026 en el nororiente del país, en el departamento de Norte de Santander.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Grabaron a la esposa de Diógenes Quintero en calle de honor que le hicieron; estaba desconsolada)

De acuerdo con la información divulgada por la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, junto con equipos especializados de la Aerocivil, continúa adelantando de manera “rigurosa” la indagación técnica del siniestro, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

El Ministerio de Transporte precisó que el proceso cuenta con seguimiento directo del director general de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez Chimenty quien dispuso la atención prioritaria del caso e instruyó la activación inmediata de los equipos especializados de la entidad para avanzar en la investigación.

Lee También

En el balance oficial, las autoridades confirmaron la recuperación de varios elementos clave en la zona cercana al impacto. Entre ellos, los cuerpos de las personas fallecidas, que ya fueron trasladados y entregados a las autoridades competentes, así como material perteneciente a la aeronave, actualmente bajo análisis técnico especializado. También se recopilaron algunos objetos personales de los pasajeros.

(Lea también: Giro en caso del avión de Satena que se accidentó: gracias a informe hubo gran descubrimiento)

Sobre el avance de la indagación, el director de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, Álvaro Bello, reiteró que el proceso cumple con los estándares internacionales en cada una de sus fases y confirmó que ya se recuperaron los restos del avión, los grabadores de voz de cabina, los grabadores de datos de vuelo y la baliza localizadora, elementos fundamentales para esclarecer las causas del accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.