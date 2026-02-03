En medio de la atención que despierta la visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, para una reunión oficial con el mandatario estadounidense Donald Trump, hay un detalle que suele pasar desapercibido, pero que tiene un alto valor simbólico y diplomático: el libro que deberá firmar al ingresar a la residencia presidencial más poderosa del mundo.

Se trata del Libro de Visitas de Honor de la Casa Blanca de los Estados Unidos, un registro histórico reservado exclusivamente para jefes de Estado, líderes internacionales y figuras de altísimo nivel que realizan visitas oficiales al presidente estadounidense.

Este libro no es un simple cuaderno de firmas. Es un documento protocolario que hace parte del archivo histórico de la Casa Blanca y en el que han quedado plasmadas las firmas y mensajes de presidentes, reyes, primeros ministros y líderes mundiales que han marcado distintos momentos de la política internacional.

La firma en el Libro de Visitas de Honor suele realizarse al inicio o al cierre de reuniones bilaterales importantes y representa un gesto de respeto, reconocimiento diplomático y formalización de la visita oficial. En muchos casos, los visitantes dejan un breve mensaje alusivo a la cooperación entre países, la amistad bilateral o los temas centrales tratados durante el encuentro.

Por este libro han pasado nombres que hoy son parte de la historia mundial, y cada firma se conserva como testimonio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y otras naciones. No cualquier visitante tiene acceso a este honor: turistas, delegaciones técnicas o invitados no oficiales quedan por fuera de este protocolo.

En el caso de Gustavo Petro, su firma en este libro simbolizaría la relación institucional entre Colombia y Estados Unidos, independientemente de las diferencias ideológicas que puedan existir entre ambos gobiernos. Es, ante todo, un acto formal que subraya el carácter oficial del encuentro.

Así, mientras las miradas se concentran en los acuerdos, tensiones o mensajes políticos que pueda dejar la reunión entre Petro y Trump, el paso por el Libro de Visitas de Honor quedará como un gesto silencioso, pero cargado de historia, diplomacia y simbolismo internacional.

