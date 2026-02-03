Comenzó la cuenta regresiva para uno de los encuentros diplomáticos más sensibles del Gobierno de Gustavo Petro. Este 3 de febrero, el presidente colombiano será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, en una reunión que busca recomponer una relación bilateral marcada por tensiones, choques ideológicos y episodios inéditos, como la cancelación de la visa del mandatario tras sus declaraciones en las calles de Nueva York.

Aunque durante buena parte del mandato de Trump la relación con Petro fue distante y tensa, una llamada telefónica sostenida en enero abrió la puerta a un deshielo diplomático. Tras ese contacto, Estados Unidos no solo extendió la invitación oficial, sino que otorgó a Petro una visa especial de cinco días, exclusiva para asistir al encuentro y regresar a Colombia.

Con ese contexto, el foco ahora está puesto en qué puede ofrecer Petro a un Trump pragmático, transaccional y enfocado en resultados concretos, especialmente en temas económicos, de seguridad y control del narcotráfico.

En el frente comercial, Colombia llega con activos claros. El país es uno de los principales proveedores de flores para el mercado estadounidense, especialmente en fechas clave como San Valentín. Petro podría garantizar estabilidad en ese comercio, pese a sus discursos ambientales, a cambio de mayor apertura o protección frente a competidores internacionales.

El café colombiano, otro producto emblemático, también podría entrar en la conversación. Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos del grano, y un acuerdo para fortalecer cadenas de valor, certificaciones o aranceles preferenciales sería una ficha atractiva para ambos gobiernos.

En un terreno más sensible aparece el petróleo. Aunque Petro ha defendido la transición energética y el freno a nuevos contratos de exploración, Colombia sigue exportando crudo a Estados Unidos. Trump, defensor de la seguridad energética, podría exigir garantías de suministro en el corto y mediano plazo, aun en medio del discurso ambiental del Gobierno colombiano.

Seguridad y narcotráfico, punto clave en charla de Petro y Trump

Si hay un tema inevitable en la mesa, es el narcotráfico. Trump ha sido uno de los críticos más duros del aumento de cultivos de coca en Colombia y del giro en la política antidrogas de Petro.

Aquí, el presidente colombiano podría ofrecer mayor cooperación operativa, intercambio de inteligencia y resultados concretos contra las disidencias de las Farc y el Eln, grupos que siguen teniendo influencia directa en economías ilegales. Incluso, podría plantear avances verificables en procesos de sometimiento o negociación que reduzcan la violencia y el flujo de drogas.

En el caso del Eln, cualquier señal de debilitamiento real del grupo armado o de ruptura con economías criminales sería un mensaje clave para Washington.

Otro punto de interés para Trump es la estabilidad regional, especialmente en relación con Venezuela. Aunque Petro ha retomado relaciones con Caracas, podría ofrecer a Estados Unidos un rol de mediación o información estratégica sobre dinámicas en la frontera, contrabando y flujos migratorios.

El control de la migración irregular, que impacta directamente a Estados Unidos, también puede convertirse en moneda de cambio. Colombia es país de tránsito y, en algunos casos, de origen de migrantes, por lo que compromisos en control fronterizo y cooperación regional serían bien recibidos por la Casa Blanca.

El encuentro del 3 de febrero no será solo una foto protocolaria. Para Petro, representa la oportunidad de normalizar su relación con Estados Unidos, su principal socio comercial y estratégico. Para Trump, es la ocasión de exigir compromisos claros, medibles y alineados con sus prioridades.

