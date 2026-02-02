Se empiezan a conocer las primeras reacciones delo que será la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, después de varios meses de una relación diplomática cargada de tensión.

Por su parte, el mandatario estadounidense afirmó desde el Despacho Oval que ha percibido una mejor actitud del presidente Petro, lo cual atribuyó a una reconsideración de sus posturas frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Trump aseguró que “la reunión con el presidente de Colombia será buena” y que tiene altas expectativas con lo que pasará este 3 de febrero. Adelantó, como ya lo han dicho los equipos diplomáticos de los dos países, que uno de los temas centrales será la lucha contra las drogas.

#MUNDO | El presidente Donald Trump (@Potus) dice en el Despacho Oval que el presidente de Colombia, Gustavo Petro (@petrogustavo), cambió su actitud después de lo que pasó en Venezuela (el arresto de Nicolás Maduro). Insiste Trump en que Petro ya no es hostil como antes,… pic.twitter.com/JclYY5Yqkj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

Primeras horas de Petro en Estados Unidos, previo a reunión con Trump

Por su parte, Gustavo Petro ya se encuentra en Washington, en donde lo primero que hizo fue reunirse con su nuera y nieta, a quien no había conocido por el exilio de su hijo en Canadá. “Un abrazo fundamental antes de la reunión con Trump”, dijo el primera mandatario colombiano sobre el encuentro con su familia.

Entretanto, Petro ya ha adelantado reuniones de coordinacón interna a lo largo de este lunes, que han estado a de la canciller Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña.

La comitiva que acompañará a Petro durante estos cinco días en Washington está conformada por el jefe de despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda; la asesora de la Jefatura de Despacho Presidencial, Diana Marcela Ocampo Soto, la médica del presidente, la capitán Martha Liliana Montaño Durán; un intérprete, y parte de su equipo de prensa.

