Una inquietante amenaza recibida por uno de los hijos del economista Juan de Bedout se ha convertido en una de las piezas clave que hoy analiza la Fiscalía dentro del caso que rodea el envenenamiento con talio de dos menores de edad y la muerte de su madre, Alicia Graham Sardi. El episodio, revelado en exclusiva por El Tiempo, vuelve a poner el foco en un expediente que avanza tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

De acuerdo con lo establecido por El Tiempo, Gabriel de Bedout Graham, hijo mayor del economista, recibió una llamada intimidante cuando se encontraba de viaje en Nueva York junto a su familia. Un hombre, con acento extranjero, lo llamó a su celular y le dijo de forma directa: “De Bedout, lo vamos a matar”. El número desde el cual se hizo la llamada ya fue entregado a la Fiscalía y hace parte del material probatorio.

El hecho ocurrió en enero de 2024, una fecha que para los investigadores no pasa desapercibida, pues coincide con el segundo aniversario de la muerte de Alicia Graham, quien falleció tras padecer un cáncer agresivo, pero que —según pruebas médicas— habría sufrido en dos ocasiones envenenamiento con talio, un elemento altamente tóxico. Para la Fiscalía, tal coincidencia no sería fortuita.

Según relató De Bedout a la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes, la amenaza causó tal nivel de alarma que su hijo llamó a varios amigos para confirmar si se trataba de una broma pesada. No lo era. A partir de ese momento, el episodio fue incorporado a la línea de tiempo que hoy reconstruye el entorno de amenazas, seguimientos y presiones que habría vivido la familia, como lo ha documentado El Tiempo.

Este nuevo elemento cobra relevancia mientras avanza el proceso judicial contra la empresaria Zulma Guzmán Castro, señalada de estar detrás del envenenamiento con frambuesas contaminadas con talio que causó la muerte de dos niñas en abril de 2025. Guzmán permanece recluida Londres y, según reveló El Tiempo, la Fiscalía busca que sea imputada mediante audiencias virtuales mientras se define su extradición.

En paralelo, las autoridades continúan indagando el origen del talio y no descartan que el caso tenga un alcance mayor al inicialmente previsto. La amenaza contra Gabriel de Bedout, hoy bajo análisis, refuerza la hipótesis de que la muerte de Alicia Graham podría no haber sido un hecho aislado, sino parte de un entramado criminal más amplio, cuyas ramificaciones siguen saliendo a la luz.

