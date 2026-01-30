El periodismo colombiano está de luto. Este viernes 30 de enero se confirmó la muerte de Raúl Benoit a sus 65 años, uno de los reporteros más influyentes e intachables que destacó por sus aportes para denunciar los carteles de droga y el narcotráfico.

Su hijo, Felipe Benoit, confirmó la lamentable noticia a través de la cuenta de Instagram del comunicador, donde detallaron que no soportó las secuelas que sufrió por un accidente cerebrovascular. Sumado a ello, padecía párkinson, el cual le avanzó a tal punto de afectar severamente su día a día.

¿Quién era Raúl Benoit, periodista colombiano que murió?

Desde temprana edad se apasionó por el periodismo, llegando en su juventud, en los años 70, al periódico más emblemático de su natal Cali: El País. Sumado a ello, coordinó programas en dicho medio y en emisoras como Caracol Radio o Todelar, todo antes de cumplir los 20 años.

Una década después se consolidó en la televisión nacional, trabajando para medios como Globo Telvisión de Colombia y Promec. En 1987 llegó a Univisión, donde se dio a conocer y dejó huella en el periodismo.

Fue precisamente allí donde tuvo a colegas como Félix de Bedout, quien lamentó la partida de su compañero con un emotivo mensaje y destacó su intachable carrera.

“Fue un reportero de primera línea. Trabajó durante muchos años para la televisión colombiana y Univisión en EE. UU.”, dijo De Bedout a través de ‘X’ (Twitter).

Benoit fue importante en esos años para denunciar la narcopolítica cuando mafias como el Cartel de Medellín se habían infiltrado en el Congreso y otras oficinas públicas. Cubrió algunos hechos históricos del país, como la tragedia de Armero o la Toma del Palacio de Justicia.

Su trabajó incomodó a criminales, quienes atentaron contra su vida en más de una ocasión; en uno de esos ataques, ocurridos en el 2000, un guardaespaldas suyo fue asesinado. Ante tal situación, se exilió en México un años después para luego llegar a Estados Unidos. Pese a ello, investigó quiénes estuvieron de atrás de algunos de los ataque en su contra y llegó a descubrir que había agentes del DAS involucrados.

Enfermedad que tenía Raúl Benoit

El 2 de marzo de 2015, el periodista sufrió un accidente cerebrovascular que afectó gravemente su salud y lo llevó a un colapso durante tres meses. Esto lo obligó a parar de hacer lo que más amaba, el periodismo, oficio del que los mafiosos intentaron pararlo a las malas.

Pese a que logró sobrevivir y fue recuperando el habla y la motricidad, su estado se vio afectado y con el paso de los años se vio deteriorado. Sumado a ello, fue diagnosticado con párkinson y sufrió COVID-19 en tiempos de pandemia.

