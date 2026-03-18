La muerte de María Catalina Camacho, una joven universitaria de 25 años y destacada ajedrecista, ha conmocionado a la comunidad de Santander y a quienes la conocían por su dedicación académica y deportiva.

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Camacho falleció luego de presentar una herida grave, luego de una estadía en un reconocido hotel de Floridablanca, donde había llegado junto a un hombre el día anterior en circunstancias que las autoridades aún investigan.

Según lo que hasta ahora han establecido las autoridades, la mujer fue hallada gravemente lesionada en su habitación y trasladada a un centro médico de la ciudad, donde perdió la vida más tarde. Aún no se ha dado a conocer públicamente la causa específica de la lesión ni las circunstancias que la rodearon, y la investigación sigue en curso para determinar qué sucedió esa noche.

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De acuerdo con información difundida por El Tiempo, la estudiante de Economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga estuvo acompañada hasta la medianoche, pero fue hasta en la mañana que los gritos de la mujer alertaron a trabajadores del establecimiento.

¿Qué dijo la Policía sobre la muerte de María Catalina Camacho?

Según explicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los registros indican que la joven estuvo con esa persona hasta alrededor de las 12 de la noche. Fue alrededor de las 7 de la mañana siguiente cuando el personal del hotel la encontró en estado crítico tras los llamados de atención de otros huéspedes.

“Se dan cuenta de que tiene una situación especial por los gritos que ella hace a las 7 de la mañana. Llegan los encargados del hotel, la encuentran muy malherida, la llevan a un centro asistencial y fallece. Se están mirando las cámaras del hotel y se verifica que el hombre estuvo hasta las 12:00 a. m.”, indicó Quintero, según recogió el rotativo.

Camacho presentó una herida en la muñeca del brazo izquierdo, que al parecer fue causada por un arma cortopunzante. Tras ser atendida de urgencia y trasladada al centro médico, ingresó sin signos vitales y su muerte fue confirmada por los galenos.

Las autoridades ya han verificado las cámaras de seguridad del hotel para reconstruir parte de los hechos y determinar qué ocurrió durante la noche anterior al hallazgo. Por ahora, la inspección de Medicina Legal será clave para establecer la causa exacta de la muerte y si se trató de una autolesión.

La joven, además de sus estudios, estaba vinculada activamente al ajedrez y había participado en torneos universitarios y deportivos, dejando un registro de participación y reconocimiento en ese ámbito.

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