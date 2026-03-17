Un trágico accidente sacudió la madrugada del pasado domingo 15 de marzo en Corabastos, la principal central de abastecimiento de alimentos de Bogotá, luego de que una camioneta de alta gama ingresara a gran velocidad y terminara arrollando a varias personas.

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De acuerdo con la información conocida, el vehículo —una Toyota TXL de placas UGP-097— irrumpió en la zona y embistió a trabajadores del lugar, para luego chocar contra la parte trasera de un camión que estaba siendo cargado en ese momento.

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El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y en videos grabados por testigos, en los que se observa la magnitud del impacto y la forma en que varias personas resultaron afectadas.

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Un conductor causó un accidente Corabastos. En el hecho, una persona de 46 años perdió la vida. Las autoridades realizan la prueba de alcoholemia al conductor para verificar si se encontraba en estado de alicoramiento. pic.twitter.com/SNohLD5pB3 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 15, 2026

Como consecuencia del siniestro, un hombre de 62 años, identificado como Laureano Forero Pérez, comerciante de la central, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Asimismo, otras dos personas, de 46 y 48 años, sufrieron politraumatismos y trauma lumbar, por lo que fueron trasladadas a una clínica en la localidad de Kennedy, donde reciben atención médica.

Tras el accidente, trabajadores de Corabastos y uniformados de la Policía retuvieron al conductor, quien, según versiones preliminares, presentaba signos de haber consumido alcohol.

Las autoridades identificaron al hombre como Diego Fernando Jiménez Imbachi, de 30 años, oriundo de Palestina (Huila). De acuerdo con fuentes judiciales, se le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó grado 1 de embriaguez.

Al conductor se le impuso un comparendo por conducir bajo los efectos del alcohol y la camioneta fue inmovilizada. Además, se conoció que el hombre registra antecedentes por una infracción relacionada con no acatar órdenes de un agente de tránsito.

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Las autoridades también investigan si Jiménez Imbachi tenía algún vínculo laboral con la central de abastos, ya que registra actividades relacionadas con la comercialización de alimentos.

El caso ahora avanza en manos de la justicia, mientras se determinan las responsabilidades penales por este hecho que enluta a una de las zonas comerciales más importantes de la capital.

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