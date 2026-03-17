Un grave accidente de tránsito se registró en el sur de Bogotá, dejando como saldo una mujer muerta y otra más herida. El hecho ocurrió frente a la estación de Transmilenio de Alquería, en medio de la preocupación de testigos y transeúntes.

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De acuerdo con las primeras versiones, suministradas a Pulzo, una volqueta habría arrollado a las dos mujeres cuando intentaban cruzar la vía. Una de las principales hipótesis apunta a que el vehículo de carga se habría quedado sin frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

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Sin embargo, otra línea de investigación indica que el siniestro también pudo haberse originado porque el conductor no habría respetado una señal de pare, lo que terminó desencadenando el choque.

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Grave accidente de tránsito sobre la Autopista Sur (NQS) entre carreras 52A y 51DBIS, frente a la estación Alquería. Una mujer murió y otra resultó herida. pic.twitter.com/YYaCPsRZml — Última Hora Pulzo (@UltimaHoraPulzo) March 17, 2026

En el lugar de los hechos, una de las víctimas perdió la vida de manera inmediata, mientras que la otra mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

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El accidente causó fuertes complicaciones de movilidad en el sector mientras las autoridades adelantaban las labores de inspección y levantamiento del cuerpo.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento oficial que permita esclarecer las causas de este trágico hecho.

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