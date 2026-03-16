Un impactante accidente de tránsito se registró en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), el pasado viernes 13 de marzo. Lo que pudo haber terminado en una tragedia fatal para un motociclista terminó siendo calificado por muchos como un “milagro”, luego de que el hombre quedara a pocos centímetros de ser aplastado por un vehículo de carga.

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Según los reportes del incidente, un camión que transitaba por el sector aparentemente sufrió una falla en su sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara arrollando al motociclista.

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En las imágenes que circulan en redes sociales se detalla el dramático instante en que el motero cae al asfalto: su cabeza quedó ubicada justo debajo de la carrocería del camión. Por cuestión de milímetros, ninguna de las ruedas del pesado vehículo pasó sobre él, evitando un desenlace mortal.

#IMPRESIONANTE. Accidente se registró en Ocaña (N. S/der) cuando camión quedó sin frenos y terminó atropellando a un motociclista. A pesar del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió ileso, quedándose solo con el susto. “Cuando no te toca, ni aunque te pongás”, dicen pic.twitter.com/TlMfRNEIuW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 15, 2026

Pese a la espectacularidad del choque, el conductor de la moto logró levantarse por sus propios medios. En el video se le observa evidentemente adolorido y tomándose la cabeza con las manos, en un gesto de incredulidad ante lo que acababa de vivir.

Aunque el hombre salió ileso en términos generales, el hecho causó un debate sobre la seguridad vial en la zona:

El uso del casco: en el registro quedaron dudas sobre si el motociclista portaba este elemento de protección correctamente, lo cual es vital ante cualquier impacto.

Estado del vehículo: las autoridades investigan si, efectivamente, una falla mecánica en el camión fue la detonante del siniestro.

Los internautas por su parte no desaprovecharon la oportunidad para reaccionar a este suceso: “Sencillamente no le tocaba“, “de buenas, ojalá haya aprendido la lección, aproveche la segunda oportunidad”, “después de esto, yo iría a misa todos los días”, “ese ‘man’ está rezado” y “se ponía casco y le pasaban todos los ejes por la cabeza”, son parte de los comentarios en la red social X de Colombia Oscura.

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Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.