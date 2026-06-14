En las últimas horas se conoció que el expresidente de Colombia, César Augusto Gaviria Trujillo, se encuentra hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de someterse a una intervención quirúrgica abdominal. La información fue confirmada a través de un comunicado oficial emitido por la institución médica, a solicitud de la familia del exmandatario.

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Según detalló la clínica, Gaviria está siendo atendido por un equipo médico especializado y su evolución ha sido positiva hasta el momento. En el comunicado, la Fundación Santa Fe entregó un parte claro sobre su condición actual y el manejo que recibe dentro del centro asistencial.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, indicó textualmente la institución.

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#ATENCIÓN | La Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) informó que el expresidente César Gaviria Trujillo permanece hospitalizado tras una intervención quirúrgica abdominal. Según el centro médico, presenta una evolución clínica satisfactoria y estable bajo manejo integral y… pic.twitter.com/GkWdXPCvgA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 15, 2026

El centro médico también señaló que, por ahora, la información sobre el estado de salud del exjefe de Estado será entregada de manera limitada y únicamente cuando haya novedades relevantes, siempre con autorización de sus familiares.

Hasta el momento, no se han conocido mayores detalles sobre las razones específicas que llevaron a la intervención quirúrgica ni sobre el tiempo que deberá permanecer hospitalizado. Tampoco se ha informado sobre posibles complicaciones, lo que refuerza el mensaje de estabilidad que entregó el parte médico.

César Gaviria, quien fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994, ha sido una de las figuras políticas más influyentes del país en las últimas décadas. Además de su paso por la Casa de Nariño, ha ocupado cargos de relevancia internacional, como la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y ha mantenido una activa participación en la vida política nacional.

Se espera que en los próximos días, dependiendo de su recuperación, se conozcan nuevos reportes médicos que permitan tener mayor claridad sobre su estado de salud y el proceso posterior a la cirugía.

Por ahora, la familia ha pedido respeto por la privacidad del exmandatario y ha delegado en la institución médica la difusión de cualquier información oficial sobre su evolución clínica.

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