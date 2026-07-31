Por: El Espectador

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El país se prepara para la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali. Este evento contará con la presencia mayoritaria del Congreso y de las figuras que conformarán su equipo de gobierno para los próximos cuatro años. Según El Espectador, el mandatario electo ya designó a 17 de los 18 ministros que integrarán su gabinete, mostrando un avance significativo en la conformación de su administración.

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De la Espriella ha confirmado que su vicepresidente será José Manuel Restrepo, quien se desempeñará como su mano derecha. Dentro de las principales carteras ministeriales, destacan nombres como Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general (r) Jorge Mora en Defensa, Iván Cancino en Justicia, Mauricio Gómez en Comercio, Viviane Morales en Educación y Elsa Noguera en Transporte. La lista se completa con Fabio Arjona (Ambiente), Juliana Gutiérrez (Deporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Omar Bula (Exteriores), Indalecio Dangond (Agricultura), María Arboleda (Minas), Alexandra Falla (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Paola Holguín (Cultura), Natalia López (Trabajo) y la reciente designación de Ana María Vesga en Salud.

Solo falta nombrar a la ministra de las Ciencias, de acuerdo con El Espectador. Este puesto deberá estar ocupado por una mujer para cumplir con la cuota de género exigida por la Ley 2424 de 2024, que estipula la participación de mujeres en altos cargos del ejecutivo.

Junto a los ministros, sobresalen también quienes ocuparán posiciones clave en la administración presidencial. Carlos Ríos será el secretario general de Presidencia, Valeria Lafaurie estará a cargo de asuntos regionales, Nicolás Gómez será el jefe de despacho y María Fernanda Sandoval tendrá a su cargo la dirección de comunicaciones.

Durante el empalme regional en Cundinamarca, se oficializaron nuevos nombramientos para entidades del Estado: Sandra Bessudo dirigirá Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe estará al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta asumirá la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. Además, se especula que Lina Garrido, excongresista, podría manejar el Instituto Colombiano Agropecuario y el Impuesto de Industria y Comercio. Así, la administración entrante da pasos firmes para estructurar el equipo que acompañará al presidente de la Espriella desde el inicio de su mandato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha designado los titulares de 17 ministerios, incluyendo Interior, Hacienda, Defensa, Justicia, Comercio, Educación, Transporte, Ambiente, Deporte, Vivienda, Exteriores, Agricultura, Minas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, Trabajo y Salud. Solamente queda pendiente el nombramiento de la ministra de las Ciencias.

¿Qué implica la Ley 2424 de 2024 en el gabinete presidencial?

Según El Espectador, la Ley 2424 de 2024 exige una cuota de género en cargos de alto nivel dentro del ejecutivo, motivo por el cual la ministra de las Ciencias debe ser una mujer, garantizando así la representación femenina en el gabinete presidencial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.