Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, ubicada en el departamento de Valle del Cauca. Durante el acto de posesión, estará acompañado por una nutrida representación del Congreso, así como por los principales colaboradores que lo acompañarán en su gestión durante los próximos cuatro años. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el mandatario electo ya seleccionó a 17 de los 18 ministros que conformarán su equipo de Gobierno. Entre las designaciones más relevantes están la del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien será su mano derecha, y varios ministros para las carteras clave: Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general retirado Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Alexandra Falla), Cultura (Paola Holguín), Trabajo (Natalia López) y Salud (Ana María Vesga). Solamente queda pendiente el nombramiento de la ministra de las Ciencias, que debe ser mujer para cumplir la cuota establecida en la Ley 2424 de 2024.

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Además de los encargados de cada ministerio, el equipo presidencial se completa con cargos estratégicos: Carlos Ríos será el secretario general de Presidencia, Valeria Lafaurie se desempeñará como consejera para las regiones, Nicolás Gómez ocupará el cargo de jefe de despacho y María Fernanda Sandoval dirigirá las comunicaciones de Presidencia. Según reveló El Espectador, en el empalme regional de Cundinamarca se conocieron nuevos nombramientos: Sandra Bessudo tomará la dirección de Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe liderará la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta estará al frente del Fondo Nacional del Ahorro. También circulan rumores sobre otros cargos, como la excongresista Lina Garrido, quien podría asumir la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario o el impuesto de Industria y Comercio.

Estas designaciones demuestran el interés del nuevo Gobierno por tener un equipo diverso y con representación de distintas regiones y sectores. La conformación del gabinete y los altos cargos de la administración entrante se dan en el marco de una transición que busca garantizar la continuidad y el impulso de políticas en temas clave para el país.

¿Quiénes integran el gabinete de Abelardo de la Espriella para el periodo presidencial?

El gabinete de Abelardo de la Espriella está conformado por 17 ministros ya anunciados, entre ellos figuras como Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), Jorge Mora (Defensa) y Viviane Morales (Educación). Solo falta por nombrarse la ministra de las Ciencias, que debe ser mujer según la Ley 2424 de 2024, lo que asegura el cumplimiento de la cuota de género en el equipo.

¿Qué es la Ley 2424 de 2024 y cómo afecta la composición del gabinete?

La Ley 2424 de 2024 es una norma que establece la obligación de mantener una cuota de género en los ministerios. Esto implica que debe haber una presencia equitativa entre hombres y mujeres, razón por la cual la Presidencia ha reservado la última designación, correspondiente al Ministerio de las Ciencias, para una mujer, ajustándose así a los lineamientos legales que promueven la igualdad de género en el Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.