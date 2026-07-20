Esta semana fue tendencia la disputa que hay en Colombia por la presidencia del Senado, y la amenaza que sienten algunos sectores del Centro Democrático por el posible plan que tendrían los congresistas cercanos a Abelardo de la Espriella para, supuestamente, acabar con ese partido que lidera Álvaro Uribe.

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Con base en dicha disputa, este lunes, 20 de Julio, durante dicha instalación los primeros en manifestarse fueron los integrantes de la bancada uribista, reunidos en el CD, que con pancartas le recordaron al presidente electo De la Espriella y a la opinión pública que están unidos y van a defenderse como “abejitas” contra los ataques y amenazas de cualquier bando, incluso como partido de gobierno, como lo anunciaron hace varias semanas.

Como se muestra en un video que circula en redes sociales, los congresistas llevaron carteles en los que se puede leer: “47 abejas en defensa de Colombia”.

(Vea también: ¿Por qué la cúpula militar se paró y se fue cuando Petro empezó su discurso del 20 de Julio?)

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Esta es la grabación:

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Tensión entre Álvaro Uribe y De la Espriella por la presidencia del Senado

La instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso colombiano no solo marca el inicio de un nuevo ciclo político, sino que ha puesto al descubierto las primeras grietas en el bloque de la derecha. La disputada elección de la mesa directiva del Senado desencadenó una fuerte pugna entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, evidenciando que el liderazgo de la coalición de gobierno entrante no estará exento de tensiones y pulso de poder.

El origen del conflicto radicó en la postulación para la presidencia de la corporación. Mientras que el Centro Democrático buscaba posicionar al senador Honorio Henríquez para asegurar la jefatura de la rama legislativa en el primer año, desde el entorno del presidente electo y su movimiento Defensores de la Patria comenzó a impulsarse la candidatura del senador Mauricio Deluque. Este movimiento contó con el respaldo de varios sectores de la U, Cambio Radical y el Partido Conservador, rompiendo la aspiración del uribismo de presidir el recinto.

Lejos de mantenerse como una simple negociación parlamentaria, la controversia escaló a la esfera pública. Álvaro Uribe cuestionó abiertamente a asesores cercanos a De la Espriella de orquestar maniobras para restar juego a su colectividad. Por su parte, la respuesta del gobierno entrante llegó por vía del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien buscó bajar la temperatura mediática ofreciendo garantismo, aunque ratificando la necesidad de que la mesa directiva contara con un consenso amplio dentro de las fuerzas que apoyaron la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño.

Este episodio expuso una evidente lucha de egos e influencias al interior de la derecha. Por un lado, Álvaro Uribe busca ratificar su papel como el gran barón político y referente doctrinario incontestable de su sector; por el otro, Abelardo de la Espriella y su equipo proyectan una imagen de autonomía, enviando el mensaje de que el nuevo ejecutivo no aceptará imposiciones ni operará como un apéndice del Centro Democrático.

Finalmente, la puja por la presidencia del Senado funciona como un anticipo de lo que será la relación entre el Palacio de Nariño y el Capitolio durante el próximo cuatrienio. Aunque ambos liderazgos comparten posturas ideológicas y una clara oposición al modelo del gobierno saliente, la falta de un acuerdo expedito para la instalación del Congreso demuestra que la gobernabilidad del presidente electo requerirá de un permanente tejido de alianzas y finas negociaciones punto por punto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.