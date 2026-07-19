Barranquilla se perfila como un eje estratégico para el nuevo gobierno. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha tomado una decisión definitiva sobre dónde despachará en la capital del Atlántico: su sede presidencial estará ubicada dentro del Batallón Paraíso, perteneciente a la Segunda Brigada del Ejército Nacional. La noticia, confirmada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ratifica que las obras de adecuación en las instalaciones castrenses ya están en marcha para asegurar que el lugar cumpla con todos los estándares necesarios desde el primer día de gobierno.

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La elección de un recinto militar no es casualidad; responde a una estrategia de blindaje. Según Verano, el compromiso de la administración departamental es garantizar que el espacio no solo sea funcional y moderno, sino que esté dotado tecnológicamente para que el mandatario pueda atender los asuntos de orden nacional con todas las comodidades y facilidades que el cargo exige. Desde este centro de operaciones, De La Espriella coordinará las decisiones más críticas de su administración, estableciendo un precedente sobre la descentralización del poder presidencial.

Detrás de esta decisión, sin embargo, hubo un proceso de descarte basado en análisis de riesgo. Fuentes cercanas al proceso explicaron que se evaluaron otros puntos icónicos de la ciudad, como la Casa Catinchi y el edificio de la Aduana, pero fueron finalmente desestimados debido a protocolos de seguridad estrictos exigidos para el jefe de Estado y su equipo.

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A pesar de que el Batallón Paraíso será el eje central de las operaciones presidenciales, la posibilidad de utilizar otros espacios no se ha cerrado del todo. La misma fuente señaló que el edificio de la Aduana, que actualmente se encuentra en proceso de desocupación por parte de la Cámara de Comercio de Barranquilla, podría ser el lugar destinado para albergar al equipo más cercano del mandatario. Con este movimiento, Barranquilla no solo se consolida como un escenario clave para las decisiones nacionales, sino que redefine su papel dentro de la logística de seguridad y operatividad del nuevo Ejecutivo.

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