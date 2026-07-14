Las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre su intención de buscar que Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, vuelva a prisión ya comenzaron a provocar reacciones. En Blu Radio, el periodista Néstor Morales reveló que el exjefe de las Farc le manifestó a la emisora que está evaluando si regresa o no a Colombia ante el nuevo panorama político.

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Durante el programa, Morales aseguró que la decisión de ‘Timochenko’ estaría directamente relacionada con los anuncios hechos por el mandatario electo. “Ante la amenaza de De la Espriella de meter preso a ‘Timochenko’, le dijo a Blu Radio ‘Timochenko’ que está evaluando si vuelve o no vuelve a Colombia”, afirmó el director del espacio.

(Vea también: “Cumpliré mi promesa”: De la Espriella hace llamado al Congreso para aprobar su posesión)

El periodista advirtió además que un eventual intento por enviar nuevamente a prisión al excomandante de las Farc tendría profundas consecuencias sobre el proceso de paz firmado en 2016. “Será un golpe definitivo al proceso de paz. No puede meter preso a ‘Timochenko’. Esto sí sería hacer trizas el acuerdo de paz, con unas repercusiones terribles alrededor de qué tan serio es el Estado colombiano”, sostuvo Morales.

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No obstante, Morales aclaró que la Contraloría tiene confirmada la presencia de ‘Timochenko’ para un evento del Acuerdo de Paz a la 1:00 p. m. en el que también estará Juan Manuel Santos. Blu Radio reveló la conversación que tuvo el productor del programa ‘Mañanas Blu’ con ‘Timochenko’:

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre ‘Timochenko’?

Las declaraciones se producen después de que De la Espriella anunciara, durante su tercera alocución como presidente electo, que una de las prioridades de su gobierno será reformar el modelo de justicia transicional y desmontar lo que considera un esquema de impunidad. En ese discurso aseguró que trabajará para que ‘Timochenko’ “esté preso de por vida” y cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que ha favorecido a los antiguos comandantes de las Farc.

El mandatario electo también criticó que exintegrantes de la antigua guerrilla participen en actividades internacionales mientras, según dijo, las víctimas siguen esperando justicia. Además, señaló que la JEP se ha convertido en un tribunal que protege a quienes, a su juicio, son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que anunció que impulsará reformas en materia de seguridad y justicia desde el inicio de su administración.

Cabe resaltar que el permiso de la JEP a Rodrigo Londoño se vence este mismo 14 de julio y debería presentarse ante el tribunal este día. A su vez, la JEP aclaró que podrá prorrogarse, salvo fuerza maño.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.