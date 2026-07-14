El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó nuevas críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante su tercera alocución como mandatario electo y aseguró que una de las prioridades de su gobierno será desmontar lo que considera un modelo de impunidad derivado del Acuerdo de Paz. El abogado afirmó que su equipo ya trabaja, antes de la posesión del próximo 7 de agosto, en decretos y reformas relacionadas con la seguridad y la justicia.

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En su intervención, De la Espriella señaló que impulsará cambios para endurecer la política criminal del país y cuestionó el tratamiento que, según él, han recibido los antiguos comandantes de las Farc dentro de la justicia transicional. En ese contexto, aseguró que buscará modificar el actual enfoque institucional frente a los responsables de graves crímenes durante el conflicto armado.

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Uno de los momentos más contundentes del discurso estuvo dirigido contra Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, último máximo comandante de las extintas Farc. El presidente electo aseguró que trabajará para que vuelva a prisión. “Ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, manifestó.

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Además, cuestionó que antiguos integrantes de la guerrilla puedan participar en actividades internacionales mientras, a su juicio, las víctimas continúan esperando justicia. “Mientras Petro y Cepeda promueven una rebelión en contra de lo que dictaron las urnas, los criminales que asesinaron, violaron y llenaron de cocaína el mundo se mueven tranquilamente en giras internacionales (…) Eso es a todas luces intolerable”, afirmó.

Las críticas también estuvieron dirigidas directamente contra la JEP, entidad creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y sancionar los delitos más graves del conflicto armado. Según De la Espriella, el tribunal se ha convertido en un escenario que favorece la impunidad. “Hoy vemos al criminal de guerra alias ‘Timochenko’ en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP”, expresó.

El mandatario electo también aseguró que la jurisdicción brinda protección a personas cercanas al presidente saliente, Gustavo Petro, en medio del ambiente político posterior a las elecciones. “La JEP le da cobijo al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil”, sostuvo durante su alocución.

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Finalmente, De la Espriella reiteró que su gobierno dará prioridad al fortalecimiento de la Fuerza Pública, al combate contra las organizaciones criminales y al endurecimiento de la política de seguridad. Asimismo, insistió en que desde el primer día de su mandato impulsará un paquete de decretos y reformas para recuperar la confianza institucional y poner fin a lo que ha denominado en repetidas ocasiones como una política de “impunidad total”.

🛑#NACIÓN🛑 "Timochenko debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello": Abelardo de la Espriella En una alocución este lunes, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que trabajará en su gobierno para que Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, esté… pic.twitter.com/v6bhRVZtnH — La Jornada (@LaJornadaco) July 14, 2026

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