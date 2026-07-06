Si usted es de los que sueña con ejercer un cargo público pero cree que es imposible porque no tiene un “padrino político” o un amigo de alto nivel, la forma en la que se armará el próximo gabinete de la Casa de Nariño le interesa. En un sorpresivo anuncio emitido este lunes 6 de julio de 2026, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sacudió el panorama laboral del Estado al ordenar un cambio drástico en las reglas de contratación.

Sigue a PULZO en Discover

A través del comunicado de prensa número 099, la oficina del nuevo mandatario confirmó la puesta en marcha de una ambiciosa estrategia bautizada como “Caza Talentos”. El plan busca de forma directa identificar, convocar y evaluar a ciudadanos que cuenten con plenas capacidades pero que históricamente nunca han tenido la oportunidad de servirle al país desde las esferas del Gobierno nacional.

De La Espriella fue enfático en señalar que los nombramientos en el aparato ejecutivo de su administración dejarán de depender de las componendas partidistas tradicionales. De acuerdo con el documento oficial, quienes aspiren a integrar este nuevo equipo de trabajo deberán cumplir con los siguientes criterios innegociables:

Mérito y trayectoria: los nombramientos de la nueva administración se fundamentarán exclusivamente en la hoja de vida, la experiencia demostrada, la integridad y los resultados de los aspirantes.

Cero compromisos políticos: las designaciones en el autodenominado “Gobierno del Tigre” no tendrán ningún tipo de atadura partidista ni compromisos políticos.

Sin cercanía personal: no se requerirá tener un vínculo de amistad o cercanía previa con el presidente electo para ser evaluado o seleccionado.

Transparencia absoluta: el mandatario electo prometió que los procesos de selección serán libres, transparentes, alejados de la politiquería y con un combate frontal a la corrupción.

La instrucción presidencial ya pasó del papel a la acción. El comunicado detalla que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, ya se encuentra al frente de la ejecución y el diseño operativo de esta estrategia de reclutamiento masivo.

Lee También

La meta principal del equipo de empalme con este programa es abrirle de par en par las puertas del servicio público a profesionales con talento, vocación y capacidad que durante décadas resultaron invisibilizados por las maquinarias tradicionales de la política colombiana. *”Los NUNCA llegaron a la campaña y así mismo deberán llegar al Gobierno”, puntualizó el presidente electo De La Espriella. Con este movimiento estratégico, la administración entrante busca consolidar un equipo de personas honestas y comprometidas para poner en marcha lo que han denominado la reconstrucción de la “Patria Milagro” a partir del próximo 7 de agosto

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.