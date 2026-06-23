Cristiano Ronaldo se unió a las leyendas que rompieron récords en este Mundial 2026. Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competición, mientras que Mbappé logró meterse al podio. Por esto los fanáticos del ‘Bicho’ esperaba que apareciera en cualquier momento.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, las dudas habían llegado, pues su participación en el partido contra Congo fue malo. Goles fallados y jugadas erráticas hicieron dudar de lo que le puede aportar y se desató una polémica que habría llegado hasta el camerino.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente a los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros”, había dicho Joao Neves.

(Vea también: Se desató el caos en Portugal: defensores de Ronaldo salieron a flote por comentario de Neves)

Lee También

¿Cómo fue el gol de Cristiano Ronaldo?

Las dudas que había para el partido contra Uzbekistán se disiparon en apenas 5 minutos. Un centro de Cancelo preciso para la derecha de Cristiano Ronaldo en el borde del área chica bastó para acabar con la mala racha y darle su primer gol en el Mundial 2026.

🤯🇵🇹 GOL DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 1-0 DE PORTUGAL EN LA COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/stpSUW8JVV — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 23, 2026

La anotación le sirvió a Cristiano para romper un récord que reafirma su longevidad en el fútbol. El ‘Bicho’ se convirtió en el primer jugador en la historia de los mundiales en hacer gol en seis diferentes ediciones. Lo consiguió desde 2006 hasta hoy, marcando al menos una vez en cada uno de ellos.

A su vez, es su décimo gol en un Mundial y se dividen de la siguiente forma:

Alemania 2006: 1 gol a Irán.

Sudáfrica 2010: 1 gol a Corea del Norte.

Brasil 2014: 1 gol a Ghana.

Rusia 2018: 4 goles, 3 a España y 1 a Marruecos.

Qatar 2022: 1 gol a Ghana

Estados Unidos, México y Canadá 2026: 2 goles a Uzbekistán

(Lea también: La insólita historia que rodea a Inglaterra: brujo ghanés dice haber embrujado a Harry Kane)

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️ Gol de Cristiano Ronaldo. Se convierte en el PRIMER jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que marca en SEIS ediciones diferentes del torneo: 🇵🇹 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026 Ríndete ante la grandeza de las verdaderas leyendas. pic.twitter.com/JZJoqVqbGK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 23, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z