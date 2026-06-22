La Selección de Francia confirmó su candidatura al título y se convirtió en una de las primeras clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps venció 3-0 a Irak en Filadelfia, en un partido marcado por una tormenta eléctrica que obligó a una interrupción de más de dos horas.

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Sin embargo, ni la lluvia ni la larga espera frenaron a Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid firmó un doblete y volvió a instalarse en la pelea por el récord goleador de la Copa del Mundo, un pulso que mantiene con Lionel Messi y que promete convertirse en una de las grandes historias del torneo.

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Mbappé apareció antes y después de la tormenta

Francia fue superior desde el inicio, aunque el terreno mojado y las constantes faltas impidieron que el partido encontrara un ritmo fluido.

Aun así, Mbappé necesitó apenas una oportunidad para abrir el marcador. El atacante recibió un pase de Michael Olise y, luego de un rebote en la defensa iraquí, sacó un potente zurdazo para poner el 1-0 y anotar su tercer gol en esta Copa del Mundo.

Poco después llegó la tormenta eléctrica que obligó a suspender el compromiso durante más de dos horas. La reanudación fue una pesadilla para Irak.

En un increíble error entre el arquero y un defensor durante un saque de puerta, Ousmane Dembélé robó la pelota y asistió a Mbappé, que solo tuvo que empujarla para firmar su doblete y el 2-0 de los franceses.

Dembélé también se estrenó y Francia sentenció la goleada

Con la ventaja de dos goles y un rival completamente golpeado, Francia manejó el partido con tranquilidad.

El tercer tanto llegó gracias a una nueva conexión entre Michael Olise y Ousmane Dembélé. El extremo del París Saint-Germain definió con categoría y anotó su primer gol en una Copa del Mundo, cerrando una victoria sin sobresaltos para los subcampeones del mundo.

Didier Deschamps aprovechó el tramo final para mover el banco y dar descanso a varias de sus figuras, consciente de que la clasificación ya estaba prácticamente asegurada.

Así fue el juego:

Mbappé sigue de cerca a Messi

El doblete dejó a Kylian Mbappé con cuatro goles en el Mundial 2026 y con 16 anotaciones en la historia de las Copas del Mundo, cifra con la que igualó al alemán Miroslav Klose como segundo máximo anotador de la competición.

Por delante solo aparece Lionel Messi, que horas antes había llegado a 18 tantos tras su exhibición contra Argelia.

Francia, además, ya aseguró su presencia en dieciseisavos y comienza a mirar el cuadro de eliminación directa. La tormenta retrasó el espectáculo, pero no pudo detener a Mbappé. El francés volvió a responder, Francia ya está en la siguiente fase y la carrera por el trono goleador del Mundial apenas comienza.

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