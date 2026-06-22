El partido entre Francia e Irak por la segunda jornada del Mundial 2026 quedó suspendido temporalmente debido a las fuertes tormentas registradas en Filadelfia, una situación que obligó a activar los protocolos de seguridad de la FIFA cuando los europeos se imponían por 1-0 al finalizar el primer tiempo.

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Hasta el momento de la interrupción, la selección francesa controlaba el encuentro y tenía ventaja gracias a una nueva aparición de su máxima estrella, Kylian Mbappé, quien volvió a marcar en una cita mundialista y dejó encaminado a su equipo hacia una victoria clave en la fase de grupos.

El gol de Mbappé que adelantó a Francia

La única anotación del partido llegó a los 14 minutos del primer tiempo. Kylian Mbappé recibió una asistencia de Michael Olise y sacó un potente remate de zurda desde fuera del área para vencer al arquero iraquí.

El tanto tuvo un significado especial para el delantero francés, ya que llegó en su partido número 100 con la selección nacional y le permitió seguir ampliando su protagonismo con los actuales subcampeones del mundo.

Francia dominó gran parte de la primera mitad, manejó la posesión del balón y provocó las oportunidades más claras frente a un rival que se mostró ordenado en defensa, pero con pocas herramientas para inquietar el arco contrario.

¿Por qué suspendieron el partido entre Francia e Irak?

La interrupción no tuvo relación con incidentes dentro del estadio ni con problemas deportivos. Según los protocolos de la FIFA, el encuentro fue detenido por condiciones climáticas severas que incluían tormentas eléctricas, lluvia intensa y actividad de rayos en la zona de Filadelfia.

La organización activó el denominado “Severe Weather Mode”, una medida que obliga a suspender el juego cuando se detectan descargas eléctricas dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros alrededor del escenario deportivo.

Como parte del procedimiento, jugadores, entrenadores y personal de apoyo regresaron a los vestuarios, mientras que los aficionados fueron instruidos para buscar refugio hasta que las condiciones sean consideradas seguras.

Cuándo se reanudará el partido entre Francia e Irak

Hasta ahora, el compromiso permanece suspendido de manera temporal. La FIFA solo permitirá la reanudación cuando transcurran al menos 30 minutos consecutivos sin actividad eléctrica en los alrededores del estadio.

Por el momento no existe una confirmación oficial sobre un posible aplazamiento más prolongado, por lo que la expectativa se mantiene centrada en la evolución del clima durante las próximas horas.

Mientras espera la reanudación, Francia conserva la ventaja mínima y se acerca a una clasificación anticipada a los octavos de final. Irak, en cambio, necesita una reacción importante para mantenerse con opciones de avanzar en el Mundial 2026.

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