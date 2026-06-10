La Selección de Francia vuelve a estar envuelta en una polémica que tiene a Kylian Mbappé en el centro de las críticas. A menos de 24 horas de que inicie el Mundial de 2026, el ambiente dentro del camerino francés parece estar lejos de la tranquilidad y ahora los aficionados apuntan directamente contra la máxima estrella del equipo por una decisión que cayó muy mal entre hinchas y algunos integrantes del plantel.

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Según informó Mundo Deportivo, todo explotó luego de que se viralizaran imágenes del delantero abandonando la concentración francesa pocas horas después del amistoso frente a Irlanda del Norte. Aunque la Federación Francesa autorizó su salida por motivos personales, la situación tomó otro rumbo cuando comenzaron a circular fotografías y videos de Mbappé en Madrid junto a la actriz española Ester Expósito.

Las imágenes provocaron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos aficionados cuestionaron el compromiso del atacante con la selección nacional. Para varios seguidores, el hecho de dejar la concentración en plena fecha Fifa para reencontrarse con su pareja fue interpretado como una señal de que el jugador estaría priorizando su vida personal sobre el equipo.

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⚠️🇫🇷 Hay MALESTAR en Francia con el VIAJE DE MBAPPÉ A MADRID por “motivos personales” en plena preparación para el Mundial. Se lo vio con su pareja y mucha gente cree que “PRIORIZA SU VIDA PERSONAL POR ENCIMA DE SU COMPROMISO CON LA SELECCIÓN”. ⛔️ Vía @mundodeportivo. https://t.co/aMwbqlg5lm pic.twitter.com/vDzs78opTR — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 10, 2026

La situación se agrava porque esta no es la única polémica reciente alrededor del futbolista del Real Madrid. En los últimos días también se hizo viral un incómodo momento con N’Golo Kanté, ocurrido antes del amistoso contra Costa de Marfil. En el video, ambos jugadores se esquivan en el túnel de vestuarios y evitan saludarse, una escena que disparó rumores sobre divisiones internas.

Según versiones difundidas en Francia, el origen del distanciamiento se remontaría al amistoso contra Colombia disputado el pasado 29 de marzo de 2026. Ese día, Kanté recibió la cinta de capitán como homenaje de cumpleaños, pero Mbappé, al ingresar en el segundo tiempo, habría pedido recuperar el brazalete para portarlo él mismo. El gesto fue criticado por considerarse poco oportuno y generó molestia entre algunos compañeros.

A esto se suma una información revelada por L’Équipe, que asegura que Ousmane Dembélé también tuvo un cruce con Mbappé dentro del vestuario. El extremo le habría reclamado mayor compromiso defensivo y más esfuerzo en la presión alta, un tema que persigue al delantero francés desde hace varias temporadas.

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Mientras tanto, Francia intenta enfocarse en la preparación rumbo al Mundial de 2026, torneo en el que compartirá el grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega. Sin embargo, las constantes controversias alrededor de Mbappé empiezan a despertar preocupación en un equipo que, pese a tener una de las nóminas más poderosas del planeta, hoy parece convivir con tensiones internas difíciles de ocultar.

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