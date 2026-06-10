Este Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser uno de los más históricos de todos los tiempos. No solo será la primera edición con 48 selecciones, sino que también marcará el cierre de una generación dorada de futbolistas que dominaron la élite durante casi dos décadas.

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Para muchos de ellos, esta cita representará su último baile en el torneo más importante del planeta. A continuación, un repaso por los 10 jugadores que, por edad, trayectoria y contexto competitivo, se perfilan para disputar su último Mundial:

1.Lionel Messi (Argentina): el campeón del mundo en Qatar 2022 llegará a los 38 años y disputará su sexto Mundial. Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, su presencia en 2026 sería su despedida definitiva del torneo.

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2. Cristiano Ronaldo (Portugal): el portugués, que tiene 41 años, sigue rompiendo récords de longevidad. De llegar a la cita, firmaría una de las participaciones más impactantes por edad en la historia de los Mundiales, cerrando un legado incomparable.

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3. Luka Modrić (Croacia): Balón de Oro en 2018 y líder de la histórica Croacia finalista en Rusia, el mediocampista llega con 40 años. Su inteligencia táctica y vigencia lo mantienen competitivo, pero 2026 apunta a ser su última gran función.

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4. Robert Lewandowski (Polonia): el delantero polaco, uno de los goleadores más consistentes de Europa en los últimos años, llegará con 37 años. Será su última oportunidad para dejar una huella importante en el escenario mundialista.

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5. Neymar (Brasil): el astro brasileño, que ha sido el rostro de su selección durante más de una década, tiene 34 años. Aunque ha enfrentado lesiones en su carrera, su talento lo mantiene como una de las grandes figuras, y 2026 podría ser su despedida definitiva.

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6. Kevin De Bruyne (Bélgica): el cerebro del mediocampo belga llegará con 34 años. Será el último capítulo de la llamada “generación dorada” de Bélgica, que, pese a su talento, no logró coronarse en torneos grandes.

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7. Virgil van Dijk (Países Bajos): el defensor neerlandés, uno de los centrales más dominantes de su era, tiene 34 años. Su liderazgo será clave en una selección que busca volver a pelear por el título.

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8. James Rodríguez (Colombia): el mediocampista, figura indiscutida en Brasil 2014 y uno de los jugadores más talentosos de su generación, tendrá en 2026 su última oportunidad de disputar un Mundia a sus 34 años. Su experiencia y calidad podrían ser determinantes si Colombia logra clasificar a fases definitivas.

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9. Mohamed Salah (Egipto): el egipcio, referente absoluto del fútbol africano en la última década, llegará con 33 años. Tras perderse Qatar 2022, el Mundial de 2026 representa una oportunidad única para volver al escenario global.

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10. Harry Kane (Inglaterra): el goleador histórico de Inglaterra llegará a los 32 años. Capitán y referente ofensivo, buscará cerrar su etapa mundialista con una actuación que lo acerque al título.

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Más allá de los nombres, el Mundial de 2026 tendrá un valor simbólico especial: será la despedida de una generación que marcó una época. Jugadores que protagonizaron rivalidades históricas, dominaron ligas europeas y rompieron récords individuales le dirán adiós al torneo que define leyendas.

Además, este contexto abre la puerta para una transición natural hacia nuevas figuras que tomarán el protagonismo en los próximos años. El relevo generacional será inevitable, pero difícilmente igualará el impacto de estos futbolistas que durante tanto tiempo estuvieron en la cima del fútbol mundial.

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