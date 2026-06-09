Lamine Yamal es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, pues a su corta edad ha conseguido títulos importantes tanto en España como a nivel internacional, siendo muy importante en todas las facetas de los distintos torneos.

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Ahora, así mismo es uno de los jugadores más cuestionados, ya que sus actitudes, la forma de vestir y más hacen que los medios, aficionados de otros equipos y más lo cuestionen.

Es más, uno de los temas más controvertidos es precisamente la venda que usa en su mano, puesto que muchos consideran que es incluso tema de dopaje, pero ya salió a desmentirlo.

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Por qué Yamal se venda su mano todo el tiempo

En un video publicado en su cuenta de YouTube, el futbolista aseguró que fue un golpe, pero que cuando se recuperó simplemente lo hace por pura estética.

“Jugando a la Play, le di un golpe a la tele y se me hincharon los dedos un montón. A partir de ahí me vendé y, como que el vendaje me quedó muy bien, como si yo fuera Karim Benzema. Me quedó bien y me lo dejé”, explicó Yamal.

Lamine Yamal explica por qué lleva la mano vendada. “Jugando a la Play, le di un golpe a la tele y se me hincharon los dedos un montón. A partir de ahí me vendé y, como que el vendaje me quedó muy bien, como si yo fuera Karim Benzema. Me quedó bien y me lo dejé”. pic.twitter.com/g2YPNSuv1V — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 7, 2026

De esta manera, el jugador se aleja de los rumores y cuestionamientos que lo ponían en el ojo de la discusión por esta situación.

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Por lo pronto, el jugador se está alistando para disputar su primer Mundial, en el que España es favorito por venir de quedar campeón de la Eurocopa hace apenas unos años.

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