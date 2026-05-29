El ambiente entre el Atlético de Madrid y el Barcelona sumó un nuevo capítulo de tensión, esta vez marcado por la ironía y la mofa pública. El club ‘Colchonero’ reaccionó con dureza —y sarcasmo— a los persistentes rumores que vinculan al delantero argentino Julián Álvarez con el equipo ‘azulgrana’.

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Todo comenzó con declaraciones internas del club madrileño, que no ocultaron su molestia por lo que consideran una campaña constante de desinformación. La respuesta más llamativa llegó a través de las redes sociales oficiales del Atlético de Madrid. En un tono completamente irónico, el club publicó un mensaje simulando una negociación formal con el Barcelona que rápidamente se volvió viral.

“¡Here we go! Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”, escribió el club, en clara alusión a los rumores de fichajes.

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HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

La burla no se detuvo ahí. El Atlético continuó con publicaciones similares, ampliando su sarcasmo hacia otras figuras del conjunto azulgrana. En otro mensaje, mencionaron una supuesta oferta por el mediocampista Pedri: “Se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo”.

La tercera parte de la cadena de publicaciones incluyó al extremo brasileño Raphinha, recordando además un lapsus mediático previo del presidente del club, Enrique Cerezo.

“¡Here we go! Y para completar el 3×1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable”, ironizó la institución.

HERE WE GO! Y para completar el 3×1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Más allá de los mensajes, el Atlético también llevó su crítica a un plano visual. A través de montajes realizados con inteligencia artificial, el club mostró a jugadores del Barcelona como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha vistiendo la camiseta rojiblanca, en lo que fue interpretado como una parodia directa a las constantes especulaciones del mercado de fichajes.

El contenido fue acompañado por un mensaje aún más directo publicado en Instagram: “Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça”.

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La reacción del Atlético deja en evidencia el desgaste que ha generado este tema en la interna del club, especialmente por la insistencia de algunos sectores mediáticos en dar por hecho movimientos que, según la entidad, nunca han estado sobre la mesa. Además, refleja una estrategia poco habitual en clubes de este nivel, que rara vez responden con ironía tan explícita.

Por ahora, el Barcelona no ha emitido una respuesta oficial frente a estas publicaciones, pero el episodio ya ha generado un amplio debate en redes sociales y en el entorno del fútbol español, donde se discute tanto el fondo del asunto como las formas utilizadas por el Atlético.

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