Independiente Santa Fe venció 0-1 a Peñarol en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pues gracias a un gol del volante Alexis Zapata el equipo bogotano logró su segunda victoria del campeonato, aunque no fue suficiente.

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Este fue el resumen del encuentro:

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Y es que esto le servía a Santa Fe porque, dependiendo del resultado en Brasil, podía clasificar a las fases finales del torneo de clubes más importante del continente.

Sin embargo, en Brasil Platense sorprendió a Corinthians y le ganó por 0-2, por lo que los argentinos se aseguraron su cupo en los octavos de final y el cuadro bogotano, a la Copa Sudamericana.

Premios de Independiente Santa Fe

Ahora, esto igual es un resultado importante para el conjunto ‘Cardenal’, puesto que jugará el torneo del que ya fue campeón e igual recibió una importante suma de dinero.

Y es que según estableció Conmebol, Santa Fe ya recibió 3 millones de dólares por participar en la fase de grupos y además 680.000 dólares por mérito deportivo, es decir, los compromisos que ganó.

Además, por avanzar a los ‘playoffs’ de la Sudamericana, Santa Fe se aseguró otros 500.000 dólares, lo que significa que en total ya tiene más de 4.18 millones de dólares, que se traducen en 15.000 millones de pesos, aproximadamente.

De esta manera, ahora el equipo bogotano debe esperar rival, dependiendo de cómo termine la fase de grupos de los torneos internacionales este jueves.

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Cabe recordar que los partidos de ida de estos ‘playoffs’ serán entre el 21 y 23 de julio, mientras que los de vuelta entre el 28 y 30 de julio, justo después de que termine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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