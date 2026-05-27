La selección de la República Democrática del Congo, uno de los rivales de Colombia en el Mundial 2026, atraviesa una situación delicada que podría incluso dejarla por fuera del torneo si no cumple con estrictas exigencias sanitarias impuestas por Estados Unidos.

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El foco del problema está en una medida anunciada por el gobierno estadounidense debido a un brote de ébola en territorio congoleño, que obligaría a la delegación africana a permanecer en una especie de “burbuja sanitaria” durante 21 días antes de poder ingresar al país anfitrión del certamen.

La información fue confirmada por Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, quien explicó que la condición ya fue comunicada directamente a la Federación de Fútbol de la RDC, a la Fifa y al gobierno de ese país.

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“Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder llegar a Houston”, aseguró Giuliani en diálogo con ESPN.

La exigencia implica que el equipo debe mantenerse aislado en Europa, específicamente en Bélgica, donde actualmente hace su preparación, sin romper la burbuja bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, la sanción sería contundente: no podrían ingresar a Estados Unidos y, por ende, quedarían fuera del Mundial.

“Si no mantienen esa burbuja, no podrán viajar a Estados Unidos”, advirtió Giuliani, dejando claro que no se trata de una recomendación, sino de una condición obligatoria para garantizar la participación en el torneo.

¿Un riesgo real de exclusión del Mundial?

El escenario ha encendido las alarmas dentro del entorno del fútbol internacional, ya que la República Democrática del Congo no solo es una selección clasificada al Mundial, sino que además comparte grupo con equipos de alto nivel, entre ellos Portugal y Colombia.

Esto significa que, si no cumple con las exigencias sanitarias establecidas por Estados Unidos, el equipo africano podría quedar automáticamente fuera del certamen, alterando por completo la programación del grupo y el calendario de la Selección Colombia.

Las autoridades estadounidenses han justificado la medida como parte de los protocolos de seguridad sanitaria frente al brote de ébola en la región, una situación que ha sido catalogada como de alto riesgo por organismos internacionales de salud.

Pese a la polémica, la selección congoleña ha decidido continuar con su planificación deportiva en Europa, donde ya tiene programados partidos amistosos como parte de su preparación mundialista. Sin embargo, la incertidumbre sigue creciendo alrededor de su participación.

Incluso, el equipo habría cancelado actividades previstas en su país de origen para evitar cualquier riesgo de exposición al virus, concentrando toda su preparación en territorio europeo.

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