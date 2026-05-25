Cada vez falta menos para vivir la fiesta del fútbol más importante de todas, pues a partir del 11 de junio rodará el balón en Estados Unidos, México y Canadá para conocer al país que quedará marcado en la historia por levantar la Copa del Mundo.

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(Ver también: ¿Técnico de Portugal ‘pordebajeó’ a Colombia? Dejó claro cuál es su juego más importante)

En dicho torneo habrá 48 selecciones y una de las que despierta más pasión es la Selección Colombia, puesto que viene con un proceso de cuatro años de altas y bajas, pero que enfrentando a rivales de gran nivel le ha ido bien y por eso hay tanta expectativa.

Este lunes, 25 de mayo, el técnico Néstor Lorenzo convocó a una rueda de prensa para presentar a todos los llamados que representarán al país en este importante campeonato, buscando superar lo hecho anteriormente, es decir, los cuartos de final.

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Convocados de la Selección Colombia para el Mundial

De esta manera, los convocados al Mundial 2026 por parte de la Selección Colombia son:

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Arqueros

Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Defensas

Dávinson Sánchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Volantes

Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez

Delanteros

Jaminton Campaz, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Luis Díaz, Luis Suarez, Carlos Andrés Gomez, Jhon Córdoba.

Lo que se puede apreciar es que el técnico se la jugó con la base que ha venido trabajando durante todo el proceso, con jugadores como Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, James Rodríguez, Luis Díaz y el mismo Jhon Córdoba.

Siga el análisis de la convocatoria de La Despachada aquí:

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Cabe recordar que Colombia no tendrá una tarea sencilla en dicha Copa del Mundo, ya que se mide contra rivales muy físicos y organizados, que lo hacen muy complicado.

Los partidos de la Selección Colombia en el Mundial son:

Colombia vs. Uzbekistán: 17 de junio a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. Congo: 23 de junio a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. Portugal: 27 de junio a las 6:30 de la tarde.

(Ver también: Con Ronaldo, Portugal entregó la convocatoria para el Mundial y nombres asustan a Colombia)

Antes de estos encuentros, el combinado nacional tendrá dos encuentros preparatorios que serán frente a Costa Rica y Jordania el primero y 7 de junio, respectivamente.

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