Este lunes, 25 de mayo, los colombianos conocerán la lista de convocados del combinado nacional de cara al Mundial 2026, el torneo de fútbol más importante del mundo y que llama la atención porque tendrá varios cambios con respecto a lo que se venía presentando tiempo atrás.

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Y es que la fecha fue sorpresiva porque si bien ya hay algunos jugadores entrenando en Medellín bajo las órdenes del cuerpo técnico, la convocatoria a la rueda de prensa se hizo el domingo previo, algo que no es muy común.

Sin embargo, Lorenzo no quiere esperar más para alejarse de las especulaciones y que así el grupo esté convencido y siga trabajando de la mejor manera para llegar en un gran rendimiento a la Copa del Mundo.

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Dicho evento, que los aficionados están esperando con mucha emoción, estaba programado para comenzar a las 11:00 de la mañana, pero los planes cambiaron y tocó correr todo unos minutos.

Según informó la Federación Colombiana de Fútbol, el evento ahora comenzará a las 11:45 de la mañana, hora en la que el entrenador Néstor Lorenzo dará a conocer a los convocados a la Copa del Mundo.

“Nos permitimos informar que la conferencia de prensa prevista para este lunes, 25 de mayo, a las 11:00 a. m., debió ser modificada por temas logísticos. El nuevo horario será a las 11:45 a. m.”, informó el equipo de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol.

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De esta manera, los aficionados deben esperar unos minutos más para poder conocer los nombres de los jugadores que representarán al país y defenderán los colores de la ‘Tricolor’ en el torneo más importante de todos, en el que Colombia se mide con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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