Todo listo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues las principales ligas del mundo ya se están terminando y los jugadores ya están empacando maletas para sumarse a las concentraciones con sus selecciones y terminar de afinar detalles pensando en el torneo de fútbol más importante de todos.

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(Ver también: Cuánto cuestan las boletas para el partido de despedida de la Selección Colombia vs. Costa Rica)

La Selección Colombia, por ejemplo, comenzará trabajos el próximo fin de semana con algunos futbolistas que ya están sin competencia, como el caso del capitán, James Rodríguez, y otras figuras tales como Santiago Arias, Álvaro Montero y Camilo Vargas.

Es más, por eso mismo es que hay tanta ilusión con el combinado nacional, pues desde hace cuatro años se viene trabajando con Néstor Lorenzo y se han conseguido resultados importantes, como la victoria sobre Alemania, España y Japón, los resultados históricos contra Brasil y Argentina en Eliminatorias, el segundo puesto en la Copa América y mucho más.

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Convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial

Ahora, para que crezca más esta ilusión, este jueves, 14 de mayo, el técnico Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa en Bogotá y dio a conocer el listado de la lista previa de jugadores que podrían ser convocados para representar al país en la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio.

Los elegidos por el técnico argentino son:

Kevin Mier Álvaro Montero Andrés Mosquera Marlomejo David Ospina Aldair Quintana Camilo Vargas Álvaro Angulo Jhon Arias Santiago Arias Yaser Asprilla Jordan Barrera Wilmar Barrios Richard Ríos Cristian Borja Rafael Santos Borré Juan Cabal Jamilton Campaz Johan Carbonero Jhon Córdoba Jorge Carrascal Kevin Castaño Edwuin Cetre Juan Cuadrado Carlos Cuesta Nelson Deossa Jhon Durán Willer Ditta Sebastián Gómez Andrés Gómez Juan Camilo Hernández Junior Hernández Jefferson Lerma Jhon Lucumí Deiver Machado Yerry Mina Yerson Mosquera Daniel Muñoz Jhon Mendoza Johan Mojica Edier Ocampo Juan Fernando Quintero Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Juan Manuel Rengifo Johan Rojas Andrés Felipe Román Johan Romaña Jhon Solís Sebastián Villa Luis Suárez James Rodríguez Davinson Sánchez Luis Díaz Kevin Viveros Neyser Villarreal

Como se puede ver, el técnico se la jugó con la base con la que ha venido trabajando todos estos años, con jugadores como Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, James Rodríguez, Rafael Santos Borré, Luis Díaz y varios más.

Cabe recordar que Colombia hace parte del grupo K del Mundial junto a la República del Congo, Uzbekistán y Portugal, un grupo que no es sencillo y en el que debe jugar bastante bien para avanzar sin problemas a las finales.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

De esta manera, Colombia ahora tendrá dos compromisos preparatorios más antes del inicio del Mundial. El primero será precisamente el primero de junio frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en lo que será el juego de despedida.

Luego, ya en territorio norteamericano, Colombia se medirá con Jordania el 7 de junio, ya para terminar de afinar detalles pensando en afrontar el complicado grupo que tiene en la Copa del Mundo.

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