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Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     May 14, 2026 - 10:52 am

Todo listo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues las principales ligas del mundo ya se están terminando y los jugadores ya están empacando maletas para sumarse a las concentraciones con sus selecciones y terminar de afinar detalles pensando en el torneo de fútbol más importante de todos.

(Ver también: Cuánto cuestan las boletas para el partido de despedida de la Selección Colombia vs. Costa Rica)

La Selección Colombia, por ejemplo, comenzará trabajos el próximo fin de semana con algunos futbolistas que ya están sin competencia, como el caso del capitán, James Rodríguez, y otras figuras tales como Santiago Arias, Álvaro Montero y Camilo Vargas.

Es más, por eso mismo es que hay tanta ilusión con el combinado nacional, pues desde hace cuatro años se viene trabajando con Néstor Lorenzo y se han conseguido resultados importantes, como la victoria sobre Alemania, España y Japón, los resultados históricos contra Brasil y Argentina en Eliminatorias, el segundo puesto en la Copa América y mucho más.

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Convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial

Ahora, para que crezca más esta ilusión, este jueves, 14 de mayo, el técnico Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa en Bogotá y dio a conocer el listado de la lista previa de jugadores que podrían ser convocados para representar al país en la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio.

Los elegidos por el técnico argentino son:

  1. Kevin Mier
  2. Álvaro Montero
  3. Andrés Mosquera Marlomejo
  4. David Ospina
  5. Aldair Quintana
  6. Camilo Vargas
  7. Álvaro Angulo
  8. Jhon Arias
  9. Santiago Arias
  10. Yaser Asprilla
  11. Jordan Barrera
  12. Wilmar Barrios
  13. Richard Ríos
  14. Cristian Borja
  15. Rafael Santos Borré
  16. Juan Cabal
  17. Jamilton Campaz
  18. Johan Carbonero
  19. Jhon Córdoba
  20. Jorge Carrascal
  21. Kevin Castaño
  22. Edwuin Cetre
  23. Juan Cuadrado
  24. Carlos Cuesta
  25. Nelson Deossa
  26. Jhon Durán
  27. Willer Ditta
  28. Sebastián Gómez
  29. Andrés Gómez
  30. Juan Camilo Hernández
  31. Junior Hernández
  32. Jefferson Lerma
  33. Jhon Lucumí
  34. Deiver Machado
  35. Yerry Mina
  36. Yerson Mosquera
  37. Daniel Muñoz
  38. Jhon Mendoza
  39. Johan Mojica
  40. Edier Ocampo
  41. Juan Fernando Quintero
  42. Juan Camilo Portilla
  43. Gustavo Puerta
  44. Juan Manuel Rengifo
  45. Johan Rojas
  46. Andrés Felipe Román
  47. Johan Romaña
  48. Jhon Solís
  49. Sebastián Villa
  50. Luis Suárez
  51. James Rodríguez
  52. Davinson Sánchez
  53. Luis Díaz
  54. Kevin Viveros
  55. Neyser Villarreal

Como se puede ver, el técnico se la jugó con la base con la que ha venido trabajando todos estos años, con jugadores como Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, James Rodríguez, Rafael Santos Borré, Luis Díaz y varios más.

Cabe recordar que Colombia hace parte del grupo K del Mundial junto a la República del Congo, Uzbekistán y Portugal, un grupo que no es sencillo y en el que debe jugar bastante bien para avanzar sin problemas a las finales.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

De esta manera, Colombia ahora tendrá dos compromisos preparatorios más antes del inicio del Mundial. El primero será precisamente el primero de junio frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en lo que será el juego de despedida.

Luego, ya en territorio norteamericano, Colombia se medirá con Jordania el 7 de junio, ya para terminar de afinar detalles pensando en afrontar el complicado grupo que tiene en la Copa del Mundo.

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