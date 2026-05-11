Quedan exactamente 30 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante del mundo que reúne a las mejores 48 selecciones que buscarán levantar el trofeo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Duro vaticinio de exgoleador argentino sobre Colombia en Mundial: “Puede ser una gran decepción”)

Colombia llega con una gran expectativa a este torneo, ya que viene de ser subcampeón de la Copa América y de clasificar al Mundial entre las primeras posiciones de la Conmebol.

Sin embargo, los rivales que se vienen no son sencillos y por eso es que los jugadores llegarán en las mejores condiciones para que el resultado sea mejor incluso que el de Brasil 2014.

Lee También

Primeros jugadores en sumarse a la Selección Colombia

Ahora, si bien faltan algunos días para conocer la convocatoria oficial de Néstor Lorenzo, hay unos jugadores que han venido en el proceso y que ya no están en competencia con sus clubes, por lo que se sumarán al cuerpo técnico para comenzar con los trabajos.

Según informó el periodista Sebastián Vargas, serán cuatro jugadores los que ya terminaron competencia y por eso se sumarán a la Selección Colombia el próximo fin de semana.

Dichos jugadores son:

Camilo Vargas, arquero del Atlas de México.

Álvaro Montero, arquero del Vélez de Argentina.

Santiago Arias, lateral de Independiente de Argentina.

James Rodríguez, quien no tendrá más partidos esta temporada con Minnesota United.

Ahora, según informó el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, la idea es que en esta fase los jugadores estén en Medellín, pero no concentrados, sino pasando tiempo con sus familias cuando no están entrenando.

Luego, ya se concentrarán para el partido con Costa Rica a medida que vayan llegando más jugadores y en los primeros días de junio se volará a Norteamérica para el amistoso con Jordania y el inicio de la Copa del Mundo.

(Ver también: Patrocinador de Selección Colombia habría filtrado (¿sin querer?) los convocados al Mundial)

Contra quién juega Colombia en el Mundial

Cabe recordar que Colombia estará en el grupo K y se medirá con:

Portugal.

Uzbekistán.

República del Congo.

* Pulzo.com se escribe con Z