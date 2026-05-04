Un video publicado por Inter Rapidísimo este domingo 3 de mayo ha despertado todo tipo de reacciones entre los aficionados de la Selección Colombia.

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La pieza, que inicialmente fue presentada como un homenaje por el mes de las madres, terminó dando origen a una inesperada teoría: podría tratarse de una filtración indirecta de la convocatoria final para el Mundial 2026.

El comercial, de corte emocional, reúne a las madres de varios futbolistas que han hecho parte del proceso reciente del combinado nacional. En él, las mujeres comparten testimonios sobre el esfuerzo, sacrificio y dedicación que implicó acompañar a sus hijos en el camino hacia el fútbol profesional, así como la ilusión que sienten de verlos disputar una Copa del Mundo.

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Sin embargo, más allá del mensaje sentimental, lo que realmente llamó la atención fue un detalle puntual: el video incluye 26 nombres de jugadores, número exacto que corresponde a la lista definitiva que debe presentar el técnico Néstor Lorenzo para el Mundial.

Acá, el video:

Y aunque la analogía ya es muy obvia, sabrás que estamos hablando de… Álvaro Montero – Camilo Vagas – Daniel Muñoz – David Ospina – Dávinson Sánchez – Déiver Machado – Jhon Lucumí – Johan Mojica – Juan David Cabal – Santiago Arias – Yerson Mosquera – James Rodríguez … pic.twitter.com/GI25mWQmAH — Inter Rapidísimo (@Interrapidisimo) May 4, 2026

Este hecho no pasó desapercibido y rápidamente encendió las especulaciones en redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a comparar los nombres que aparecen en el video con las convocatorias más recientes de la Selección Colombia.

Los 26 jugadores que aparecen en el video

Según se pudo identificar, los futbolistas mencionados en la pieza publicitaria son:

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentina)

Camilo Vargas (Atlas – México)

David Ospina (Atlético Nacional – Colombia)

Yerson Mosquera (Wolverhampton – Inglaterra)

Dávinson Sánchez (Galatasaray – Turquía)

Déiver Machado (Nantes – Francia)

Jhon Janer Lucumí (Bologna – Italia)

Johan Mojica (Mallorca – España)

Juan David Cabal (Juventus – Italia)

Santiago Arias (Independiente – Argentina)

Gustavo Puerta (Racing – España)

Daniel Muñoz (Crystal Palace – Inglaterra)

Jaminton Campaz (Rosario Central – Argentina)

Jefferson Lerma (Crystal Palace – Inglaterra)

Richard Ríos (Benfica – Portugal)

Jorge Carrascal (Flamengo – Brasil)

Kevin Castaño (River Plate – Argentina)

Jhon Arias (Palmeiras – Brasil)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brasil)

Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentina)

James Rodríguez (Minnesota – Estados Unidos)

Jhon Córdoba (Krasnodar – Rusia)

Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre – Brasil)

Luis Díaz (Bayern Múnich – Alemania)

Luis Javier Suárez (Sporting – Portugal)

Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre – Brasil)

Detalles que alimentan la teoría

En defensa, sorprenden nombres como Juan David Cabal, cuestionado en sus últimas presentaciones, y Déiver Machado, quien viene de una lesión. En el mediocampo, provoca dudas la inclusión de Kevin Castaño, que ha tenido poca actividad con River Plate.

Por su parte, en el ataque se perfila Rafael Santos Borré como el tercer delantero del equipo, acompañando a referentes como Luis Suárez y Jhon Córdoba.

Hasta el momento, ni Inter Rapidísimo ni la Federación Colombiana de Fútbol han confirmado que el video tenga relación directa con la convocatoria oficial. Sin embargo, la coincidencia en el número de jugadores y la selección de nombres ha sido suficiente para que muchos lo interpreten como una posible pista de la lista final.

Cabe recordar que la Selección Colombia tiene plazo hasta el 11 de mayo para entregar una prelista de 55 jugadores, mientras que la convocatoria definitiva deberá ser presentada el 1 de junio.

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