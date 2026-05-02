Andrés Llinás se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes de Millonarios en los últimos años, pues desde que debutó se ha mantenido en la alineación titular de los distintos técnicos porque es muy disciplinado con lo que se le pide dentro de la cancha.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Con aires de despedida, Rodrigo Contreras confesó duro momento que vive en Millonarios)

Sin embargo, esa disciplina no es solo en el terreno de juego, sino también en su vida fuera de los estadios, puesto que en las últimas horas compartió que consiguió un importante título, que se aleja totalmente de lo deportivo con el cuadro ‘Embajador’.

A través de sus redes sociales, el defensor central compartió que luego de una larga carrera, por fin consiguió su título profesional como administrador de empresas, una carrera que comenzó hace ya varios años, pero que tardó en terminar precisamente por sus compromisos como jugador profesional.

Lee También

Esta fue la publicación del jugador:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andres Llinas (@llinasandres)

“Después de 11 años de esfuerzo, hoy puedo decir que lo logré: me gradué de la universidad mientras cumplía mi sueño de ser futbolista profesional”, escribió Llinás en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Este es un recordatorio para quien lo necesite: sí se puede. No tienes que elegir entre tus sueños si estás dispuesto a trabajar por ellos cada día“.

Este logro fue celebrado por varios de sus compañeros, como Falcao, Álvaro Montero y Mackalister Silva, entre otros, puesto que en Colombia muchos jugadores, por dedicarse al fútbol, dejan de lado su profesión, pero este tipo de historias demuestran que con disciplina y esfuerzo se pueden conseguir los objetivos, sobre todo teniendo en cuenta que la carrera de futbolistas es corta y por eso hay que estar capacitados para saber qué hacer cuando ya no ruede más el balón.

(Ver también: “Que se vayan todos”: Millonarios, en la suya, se fue chiflado por hinchada tras empate con Sao Paulo)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Y es que esta noticia llegó justo en el momento en el que se define el semestre de Millonarios, recordando que este domingo, 3 de mayo, a partir de las 3:30 de la tarde, se mide contra Alianza FC en el estadio de Valledupar, un compromiso en el que necesita conseguir la victoria si quiere avanzar a las finales del fútbol profesional colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z