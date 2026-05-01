Las próximas horas son determinantes para el futuro del semestre de Millonarios, puesto que este domingo, 3 de mayo, el equipo juega la última fecha del todos contra todos frente a Alianza FC, un partido en el que necesita ganar sí o sí y que se den otros resultados para poder avanzar a las finales del fútbol colombiano.

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(Ver también: Millonarios se estrelló contra suplencia de Sao Paulo y no pasó del empate en El Campín)

Y es que este semestre ha sido complicado para el cuadro ‘Embajador’, ya que cambió de técnico apenas en las primeras fechas, le ocurrió lo de Santiago Castrillón, ha estado lleno de lesiones y demás y eso ha afectado considerablemente el rendimiento.

Además, hace unos días surgió la información de que su técnico, Fabián Bustos, podría salir del club, aunque eso en las últimas horas fue desmentido incluso desde Universitario de Perú, equipo que lo buscaba.

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Qué dijeron desde Perú de Fabián Bustos

De hecho, fue el mismo Fernando Velasco, administrador deportivo de Universitario de Perú, quien aseguró que respetarán el contrato de Bustos con Millonarios, por lo que no insistirán más por él al menos mientras mantenga este vínculo con el conjunto bogotano.

“Fabián no está en discusión que es un tremendo técnico, lo queremos mucho aquí en Universitario, es nuestro técnico bicampeón del centenario, nada menos, pero respetamos que Fabián hoy tenga una relación contractual y deportiva con Millonarios, por lo cual no correspondería poder emitir un juicios sobre algún proceso de negociación, porque en realidad estamos respetando el profesionalismo que tiene Fabián. Hoy tiene un equipo al cual él se debe y no tenemos mayores comentarios sobre esa relación o una eventual llegada a nuestra institución”, dijo en rueda de prensa.

Y agregó: “El fútbol te da muchas oportunidades, son relaciones contractuales que se pueden conversar. No tenemos que hacer un ‘checklist’ en donde solo tenemos que contratar entrenadores libres. Así como nosotros vivimos de resultados, los entrenadores también lo hacen y muchas veces los resultados precipitan algún proceso de negociación”.

Vale la pena recordar que Bustos, quien llegó a Millonarios en febrero, tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, con la idea de que en el segundo semestre pueda armar el equipo como mejor le parezca con el objetivo de conseguir los resultados y levantar trofeos, que es lo que la hinchada más está exigiendo en los últimos meses.

(Ver también: Qué necesitan Millonarios, Santa Fe y más para clasificarse a las finales del fútbol colombiano)

Cómo va Millonarios

Cabe recordar que el semestre de Millonarios podría no terminar de la mejor manera, puesto que en la liga colombiana necesita ganar y depende de los resultados de Internacional de Bogotá, Santa Fe, Medellín y Cali, por lo que la clasificación está complicada.

Por su parte, en Sudamericana no pudo ganarle a Sao Paulo en condición de local, por lo que ahora tendrá que sumar puntos en el único partido que le queda en El Campín y también en Uruguay y Brasil.

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