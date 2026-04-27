Ya solo queda una fecha para dar cierre a la primera ronda del primer semestre de la Liga BetPlay, en la cual se ha mostrado un gran nivel, ha dejado resultados sorpresivos y ahora se definirá en una jornada completamente emocionante.

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Y es que de los ocho cupos a las finales, ya hay seis equipos con el cupo asegurado, por lo que quedan solo dos y hay seis clubes con opciones matemáticas de avanzar, aunque la tarea está bien complicada.

De hecho, cabe recordar que los equipos ya clasificados son Nacional, Pasto, Junior, Tolima, América y Once Caldas, pero en la pelea todavía están Internacional, Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios y Bucaramanga.

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Ahora, los hinchas deben sacar calculadora para la última fecha y estar pendientes de todos los partidos, ya que cualquier gol puede cambiar la tabla de posiciones por completo.

En el caso del Internacional de Bogotá, que tiene 28 puntos, las cuentas son: si gana, clasifica directamente; si empata, debe esperar a que ganen Cali, Medellín o Millonarios; si pierde, ninguno de los tres anteriormente mencionados pueden sumar 3 puntos.

Por el lado de Independiente Santa Fe, las cuentas son: si gana, clasifica sin depender de nadie; si empata, necesita que Cali, Medellín y Millonarios no ganen; si pierde, necesita que los tres mencionados pierdan, pero también que Bucaramanga no gane.

Sobre el Deportivo Cali, que viene de ganar el clásico contra América, las cuentas son: si gana, clasifica; si empata, necesita que Santa Fe pierda por dos goles y que Millonarios y Medellín no ganen; si pierde, necesita que a Santa Fe le metan 3 goles, que Medellín y Millonarios no ganen y que Bucaramanga no gane.

En cuanto al Medellín, necesita ganar y que Cali no gane y que Santa Fe e Inter empaten; si empata necesita que Santa Fe pierda por 2 goles y que Cali y Millonarios pierdan; si pierde, que Santa Fe pierda por 3 goles, que Cali pierda por 2 goles, que pierda Millonarios y que Bucaramanga no gane.

Por su parte, Millonarios tampoco depende de sí mismo, por lo que las cuentas son: ganar y que Cali y Medellín no ganen; si empata, que Santa Fe, Cali y Medellín pierdan; si pierde, queda eliminado automáticamente.

Finalmente, Bucaramanga: necesita ganar y que Santa Fe, Cali, Medellín y Millonarios pierdan.

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Así las cosas, la última fecha del fútbol colombiano, que aún no tiene horario definido, va a ser más que emocionante, por lo que se espera que los distintos estadios del país estén completamente llenos con hinchas haciendo sus respectivos cálculos.

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