El histórico resultado del pasado domingo 31 de mayo, en el que Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta presidencial con cerca del 44 % de los votos, dejó al bando de la oposición celebrando una ventaja de casi 700.000 sufragios sobre Iván Cepeda. Sin embargo, de cara al balotaje del próximo 21 de junio, las preguntas en los pasillos de la campaña de derecha ya comenzaron a surgir: ¿cuál debe ser la estrategia para asegurar la Casa de Nariño en estas tres semanas?

Sigue a PULZO en Discover

Fuentes cercanas a la campaña de ‘Firme Por La Patria’ le revelaron a El Tiempo que en las próximas horas se definirán las líneas de acción. Por ahora,

Durante su intervención el domingo, el candidato arremetió sin filtros contra el presidente Gustavo Petro y su rival Iván Cepeda por no reconocer los datos oficiales del preconteo. “Usted, señor Petro, y usted, señor Cepeda, son un par de bandidos (…) defender la democracia por la razón o por la fuerza”, sentenció con vehemencia. Ese mismo tono rudo lo usó para condicionar los debates con Cepeda, a quien tildó de “cobarde”.

Además, ha insistido ante la opinión pública en que no negociará ministerios ni firmará pactos burocráticos con la política tradicional. No obstante, las maquinarias de Cambio Radical y el Partido Conservador ya se alinearon a su favor de cara a la segunda vuelta, sumándose al discreto pero efectivo respaldo que casas políticas tradicionales como los Char en el Atlántico y los Blel en Bolívar le han brindado desde la primera vuelta.

Lee También

Para la mayoría de los expertos en marketing político, darle un timonazo drástico a la campaña en este punto sería una equivocación. El analista y columnista Gabriel Cifuentes señaló que los incentivos para cambiar son mínimos: “Arreciará su narrativa de oposición, insistirá en el peligro de una presidencia de Iván Cepeda y seguirá apelando a los valores conservadores de una amplia base popular”.

En esa misma línea, Carlos Arias, de la firma Estrategia y Poder, apuntó que la narrativa radical fue la que lo llevó al éxito y cambiarla sería un error, aunque sugirió que para suavizar las resistencias sin desinflar al candidato se debe explotar más la figura técnica de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Por su parte, Gonzalo Araujo, de la firma Orza, advirtió que el enfoque geográfico de ‘el Tigre’ debe concentrarse de inmediato en Bogotá, Cundinamarca y el Caribe, zonas donde el Pacto Histórico mantiene una ligera ventaja y donde la centroderecha necesita recortar distancias urgentemente.

Una visión completamente opuesta tiene la experta en comunicación política Nury Astrid Gómez, quien argumenta que la alta intensidad emocional no será suficiente para ganar el balotaje.

Según Gómez, el principal desafío comunicacional de De la Espriella consiste en pasar de un discurso útil para movilizar la rabia en primera vuelta a “una narrativa de gobernabilidad, confianza y amplitud democrática”, asegurando que la segunda vuelta no se gana consolidando el voto propio, sino reduciendo el miedo y las resistencias en los sectores del centro.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: