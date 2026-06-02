Continúan las reacciones que dejaron los resultados de la primera vuelta presidencial. Uno de los videos que más comentarios acumuló en las últimas horas muestra a un joven llorando mientras observaba en televisión los avances del preconteo electoral.

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En la grabación, la madre notó que su hijo estaba llorando y le preguntó qué ocurría. El joven le respondió que estaba preocupado porque, a su juicio, “va a ganar Abelardo“. Cuando ella quiso saber por qué eso lo afectaba tanto, el estudiante contestó: “Ma, pues me tengo que ir de la universidad”.

La escena llamó la atención porque, al ser consultado sobre las razones de su preocupación, el estudiante aseguró que tendría que abandonar sus estudios universitarios si el candidato llega a la Casa de Nariño. La respuesta abrió una discusión entre usuarios de distintas corrientes políticas.

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Reacciones a estudiante por votos que alcanzó Abelardo de la Espriella

Mientras algunos internautas respaldaron el temor expresado por el joven y afirmaron compartir la misma inquietud, otros señalaron que la gratuidad en la educación superior no desaparecería y cuestionaron las afirmaciones hechas en el video.

“Abelardo basa su propuesta de educación universitaria con ‘mérito’… eliminando la propuesta de gratuidad y matrícula 0 que ha venido presentando este gobierno”, comentó un internauta frente a la publicación.

También hubo quienes defendieron las propuestas del aspirante presidencial y aseguraron que estas contemplan mecanismos de apoyo para los estudiantes.

“Eso es mentira, la educación gratis seguirá, no desinformen” y “Sus propuestas son ayudar al joven a salir adelante y generar oportunidades”, fueron algunas de las reacciones a favor del candidato presidencial.

El episodio coincidió con el inicio de la campaña para la segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos más votados en la jornada electoral del 31 de mayo.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: