La muerte de Johan Manuel Percy, estudiante de 16 años del Colegio Distrital Prado Veraniego sede A, en Bogotá, sigue causando conmoción entre familiares, compañeros y docentes. Ahora, su mamá, Luz Myriam Vargas, habló públicamente sobre el caso y pidió respuestas a las autoridades y a la institución educativa.

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El hecho ocurrió durante el descanso escolar del pasado 27 de mayo en la sede ubicada en la localidad de Suba. Según versiones conocidas por medios nacionales, Johan Manuel participaba en un juego de boxeo con otro estudiante cuando recibió un golpe en el pecho. Aunque inicialmente se levantó y dijo sentirse bien, minutos después volvió a desplomarse.

“Estaba contento por su grado y me había dicho que quería que le hiciera una fiesta”, contó Luz Myriam Vargas en diálogo con Noticias RCN, al recordar los planes y sueños que tenía su hijo antes de la tragedia. La mujer también pidió que el estudiante involucrado en el hecho dé explicaciones sobre lo sucedido.

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“Que ponga la cara y diga algo. Ni lo conozco”, agregó la mujer en diálogo con el citado, al referirse al estudiante que habría golpeado a su hijo durante un juego relacionado con boxeo en horas de descanso escolar.

Detalles sobre muerte de joven que practicaba boxeo en colegio de Bogotá

Por otra parte, una hermana del menor entregó detalles sobre los momentos posteriores al golpe. Ángela Herrera aseguró que Johan Manuel alcanzó a levantarse antes de desvanecerse nuevamente.

“Le pegan el puño en el pecho y eso hace que caiga. Sin embargo, se levanta a continuar y luego se desploma nuevamente”, indicó la joven que presenció lo que ocurrió, según recogió el citado medio.

De acuerdo con la familia, el joven fue trasladado a un centro médico, pero habría llegado sin signos vitales. Los allegados además cuestionaron presuntas demoras en la atención de la emergencia y señalaron que todavía no reciben suficiente información sobre el otro estudiante involucrado.

Frente al caso, la Secretaría de Educación de Bogotá indicó que el colegio activó los protocolos correspondientes y aseguró que mantiene acompañamiento emocional y psicosocial para la comunidad educativa mientras avanzan las investigaciones.

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