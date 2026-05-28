Una tragedia sacudió a Kenia luego de que un incendio consumiera un dormitorio de un internado femenino y dejara al menos 16 personas muertas y otras 73 heridas, según reportaron autoridades locales y medios internacionales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alerta en sur de Bogotá por sujeto que roba y ataca con arma blanca a estudiantes de colegio)

De acuerdo con medios internacionales como DW, la emergencia ocurrió durante la madrugada de este jueves en la Academia Femenina Utumishi, ubicada en la región de Nakuru, en el centro del país africano. De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron hacia la 1:00 de la mañana mientras decenas de estudiantes dormían dentro del dormitorio afectado.

Equipos de rescate, bomberos y agentes de Policía llegaron al lugar para evacuar a las alumnas y controlar el incendio, que se propagó rápidamente dentro de las instalaciones. Las autoridades confirmaron que la mayoría de las víctimas mortales serían menores de edad.

Lee También

Según la actualización más reciente entregada por la Policía, al menos 73 estudiantes reciben atención médica en diferentes centros asistenciales y una más permanece hospitalizada en un centro militar. Varias de las menores sufrieron quemaduras y complicaciones respiratorias por la inhalación de humo.

Familiares de las estudiantes comenzaron a llegar al colegio en medio de escenas de angustia mientras las autoridades adelantaban labores de identificación y verificación de desaparecidos. Organismos de emergencia mantienen acordonada la zona mientras continúan las inspecciones dentro del dormitorio afectado.

#MUNDO 16 personas murieron, en su mayoría menores, y 73 resultaron heridas tras un incendio en un dormitorio de un internado de niñas en Kenia.https://t.co/vwS5QSGs2p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 28, 2026

Autoridades investigan qué provocó la tragedia en internado de Kenia

Las autoridades kenianas iniciaron una investigación para esclarecer qué originó la conflagración y determinar si existían fallas en las medidas de seguridad del internado. Hasta ahora, las causas del incendio no fueron establecidas oficialmente.

El hecho volvió a despertar preocupación por la seguridad en instituciones educativas del país africano, donde en los últimos años se registraron otras tragedias similares relacionadas con incendios en internados estudiantiles.

En redes sociales, ciudadanos y líderes locales compartieron mensajes de solidaridad con las familias afectadas por la emergencia, considerada una de las más graves ocurridas recientemente en centros educativos de Kenia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.