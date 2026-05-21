Una emergencia se presentó en la noche de este jueves en el norte de Bogotá, luego de que un vehículo de alta gama se incendiara en la Avenida Calle 134 con carrera 53C, causando alarma entre conductores y habitantes del sector.

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(Vea también: Fuerte incendio en vía clave de Bogotá causó caos en el tráfico; enorme columna de humo encapotó el cielo)

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que la situación fue reportada por ciudadanos pasadas las 6:30 de la tarde, cuando varias personas observaron las llamas que consumían el automotor y alertaron a las autoridades.

Según la información conocida, los uniformados llegaron rápidamente al punto y comenzaron las labores para apagar el incendio con mangueras, evitando que el fuego se extendiera hacia otros vehículos o zonas cercanas.

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Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de la conflagración y la densa columna de humo que se elevó en este sector del norte de la capital.

Además, reportes divulgados en la red social X señalan que el vehículo afectado sería un BMW X5, el cual terminó con graves daños materiales por cuenta de las llamas.

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¿Se presentaron lesionados por incendio de carro en norte de Bogotá?

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas durante la emergencia. Entretanto, avanzan las verificaciones para establecer qué provocó el incendio del automotor.

El hecho también ocasionó congestión vehicular mientras los organismos de emergencia atendían la situación y aseguraban la zona.

#BOGOTÁ | Un carro se incendió en la Avenida Calle 134 con carrera 53C. La conflagración ya fue controlada por Bomberos de Bogotá. No se registran personas lesionadas.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/km8DuDinJg — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 22, 2026

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