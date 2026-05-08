Un fuerte incendio registrado en una plaza comercial de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, México, dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas y al menos 46 heridas, según reportes de las autoridades y equipos de emergencia que atendieron la situación.

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De acuerdo con Univisión, la emergencia se presentó en horas de la tarde y obligó a la evacuación inmediata de clientes, trabajadores y visitantes que se encontraban dentro del complejo comercial. El humo se propagó rápidamente por varios locales, generando escenas de pánico y dificultando la salida de las personas.

Bomberos, Protección Civil y equipos de rescate desplegaron un amplio operativo para controlar las llamas y atender a los afectados, mientras ambulancias trasladaban a los heridos a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

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Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se encuentran personas que no lograron salir a tiempo del inmueble, mientras que los heridos presentaron principalmente intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de diversa gravedad.

Los lesionados fueron distribuidos en distintos hospitales de la región, donde reciben atención especializada mientras se actualiza el balance oficial de la emergencia.

Un gran incendio se registró en un centro comercial en Los Mochis, Sinaloa, México. Las autoridades reportan que hay personas atrapadas adentro. A esta hora los bomberos intentan controlas las llamas. #VocesySonidos pic.twitter.com/mtv7dxcgBe — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 7, 2026

Hipótesis sobre incendio en plaza comercial de Los Mochis (México)

Aunque aún no hay una versión definitiva sobre el origen del incendio, las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó la conflagración. Entre las hipótesis preliminares se evalúa un posible fallo eléctrico o un incidente en uno de los locales de comida, de acuerdo con los primeros reportes.

🇲🇽🔥Al menos 5 muertos en fuerte incendio en plaza comercial en México Al menos 5 personas han muerto y otras 30 han resultado intoxicadas durante un incendio registrado en el interior de un centro comercial en la ciudad de Los Mochis (Sinaloa, México).https://t.co/HdsAD0BUxX pic.twitter.com/eWagQxDqxE — RT en Español (@ActualidadRT) May 8, 2026

El área permanece acordonada mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños estructurales en la plaza comercial. Las autoridades han pedido a la ciudadanía evitar acercarse al lugar mientras avanzan las investigaciones.

La tragedia ha generado conmoción en la región y mantiene en alerta a los organismos de emergencia, que siguen actualizando la cifra de víctimas conforme avanzan las labores de rescate.

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