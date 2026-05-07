Un incendio se registró este jueves en una vivienda ubicada en el barrio El Paraíso, situación que generó preocupación entre los habitantes del sector y obligó a la rápida reacción de los organismos de socorro.

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(Vea también: Grave incendio se presenta en noroccidente de Bogotá; video muestra dimensión de las llamas)

De acuerdo con la información preliminar, las llamas comenzaron en una de las viviendas del sector y varios vecinos alertaron a las autoridades tras observar una gran cantidad de humo saliendo del inmueble.

En una grabación que circula en redes sociales se escucha a un vecino del sector pidiendo la presencia de bomberos, mientras las llamas amenazaban con alcanzar otras viviendas.

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Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni víctimas por la emergencia. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación mientras avanzan las labores para controlar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a casas cercanas.

Bomberos voluntarios del municipio se desplazaron hacia el lugar de la emergencia para atender el incidente y evaluar los daños ocasionados por el incendio. También se espera el acompañamiento de otros organismos de gestión del riesgo y unidades de apoyo.

#SOACHA. Se presenta un incendio estructural en una vivienda ubicada en el barrio El Paraíso. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas; bomberos voluntarios del municipio se dirigen hacia el sitio de la emergencia. pic.twitter.com/8ItMLR1JiW — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 8, 2026

Habitantes del barrio El Paraíso manifestaron momentos de angustia ante la rápida expansión del humo, aunque varios residentes lograron evacuar preventivamente la zona mientras llegaban los equipos de emergencia.

Las causas del incendio todavía no han sido establecidas y serán materia de investigación por parte de las autoridades competentes una vez la situación quede completamente controlada.

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