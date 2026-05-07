Un nuevo caso de intolerancia y violencia dentro del sistema de Transmilenio generó temor entre los usuarios luego de que un hombre intimidara con un arma blanca a varios pasajeros en un bus articulado que se dirigía hacia el Portal 20 de Julio.

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El hecho ocurrió en la noche del pasado lunes 4 de mayo y quedó registrado en videos grabados por ciudadanos que se encontraban dentro del vehículo. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, desatando indignación y preocupación por la seguridad en el sistema de transporte masivo de Bogotá.

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De acuerdo con información divulgada por Pasa en Bogotá, la situación se habría originado cuando varios pasajeros le reclamaron al hombre por consumir cerveza dentro del articulado, conducta que está prohibida en el sistema.

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#BOGOTÁ. Pasajeros de un bus de TransMilenio, que prestaba servicio de la estación El Country hasta el 20 de Julio, informaron que en la noche del 04MAY, un individuo que consumía cerveza dentro del articulado exhibió un cuchillo e intimidó a los usuarios, declarando su intención… pic.twitter.com/QkqcEjJ78A — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 6, 2026

Según los testimonios y los videos difundidos, el sujeto reaccionó agresivamente ante el llamado de atención. En medio de la discusión, sacó un cuchillo y comenzó a amenazar a los pasajeros, incluso lanzando intimidaciones directas contra uno de los usuarios.

En las grabaciones se observa al hombre sosteniendo un arma blanca en una mano y una bebida alcohólica en la otra, mientras desafía verbalmente a quienes se encontraban en el bus.

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Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana de Bogotá ni Transmilenio han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido o sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

Tras la difusión de los videos, decenas de usuarios en redes sociales criticaron la falta de controles y protocolos efectivos frente a este tipo de situaciones dentro del sistema.

Algunos ciudadanos cuestionaron la ausencia de reacción inmediata por parte de las autoridades y pidieron reforzar las medidas de seguridad en estaciones y buses.

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