Un siniestro vial se registró en la localidad de Engativá, occidente de la capital, luego de que un bus de Transmilenio atropellara a un peatón en plena Calle 80. El hecho ocurrió a la altura de la carrera 89A, en sentido Oriente–Occidente, corredor que presentó afectaciones en la movilidad mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

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Según la Secretaría de Movilidad, al lugar acudió una ambulancia para brindar atención al peatón involucrado en el incidente, mientras unidades de Tránsito Bogotá adelantaban labores de control vehicular y aseguraban el área.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de la persona afectada ni sobre las causas que provocaron el siniestro.

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La situación ocasionó congestión vehicular en este importante corredor vial del occidente de Bogotá, especialmente en el tramo cercano al punto del accidente.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de movilidad mientras avanzan las labores de atención y verificación en la zona.

#GestiónDelTráfico [07:54 p.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre bus articulado y peatón, en la localidad de Engativá, en la Calle 80 carrera 89A, sentido Oriente – Occidente. Ambulancia y @TransitoBta en el punto. pic.twitter.com/NM5P5VAaZV — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 7, 2026

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