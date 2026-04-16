A los movimientos dentro de la política colombiana se le suma una importante sacudida de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con tres nombres como grandes referentes.

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Paloma Valencia apareció por primera vez arriba de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella en las estadísticas de Polymarket sobre los comicios, según replicó Blu Radio este jueves 16 de abril de 2026.

Según indicó la emisora radial sobre lo que describió como ‘apuestas’ por el dinero que se invierte en este tema, este mercado de predicciones tiene a la candidata de la Gran consulta arriba de sus contendores.

Paloma Valencia aparece con 42 %, liderando la contienda electoral por primer vez, por delante de Iván Cepeda, que tiene un 38 %, mientras que les sigue Abelardo de la Espriella, con 19 %.

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Otros aspirantes como Sergio Fajardo, Claudia López y Luis Gilberto Murillo quedaron con menos de uno por ciento, en medio de inversiones que alcanzan los 20.300 millones de dólares en Colombia.

Cabe aclarar que estas no son encuestas, pero se convierten en un punto de referencia importante sobre la percepción que existe con miras a la primera vuelta en mayo.

¿Qué es Polymarket?

Polymarket es una plataforma de mercados de predicción descentralizados que ha ganado gran relevancia en Colombia y el resto del mundo por permitir a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos futuros.

A diferencia de las casas de apuestas tradicionales, esta herramienta utiliza tecnología de cadena de bloques y criptomonedas para operar.

En el contexto colombiano, la plataforma se ha convertido en una fuente de consulta alternativa para medir la probabilidad de sucesos políticos, económicos y deportivos, funcionando bajo un modelo donde el precio de las acciones refleja la probabilidad que el mercado asigna a un evento específico.

Polymarket opera sobre la red de Polygon, lo que garantiza transacciones rápidas y de bajo costo. La información recopilada por esta fuente indica que la plataforma no utiliza un corredor de apuestas centralizado, sino que los propios usuarios compran y venden participaciones.

Si un evento tiene una alta probabilidad de ocurrir, el costo de la acción se acerca al valor máximo, permitiendo que los datos generados por las apuestas sirvan como un barómetro de opinión pública en tiempo real, a menudo comparado con las encuestas tradicionales.

El auge de Polymarket se debe a su capacidad para ofrecer cuotas sobre temas globales que impactan a economías emergentes como la de Colombia.

Los usuarios locales acceden a la plataforma utilizando dólares digitales para predecir desde resultados electorales hasta movimientos en las tasas de interés.

La autoridad de estos mercados reside en la teoría de la sabiduría de las masas, donde el incentivo económico motiva a los participantes a buscar la información más precisa posible antes de arriesgar su capital en una predicción.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Colombia en 2026?

Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2026-2030 se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026. Esta fecha marca la primera vuelta de los comicios, donde la ciudadanía elegirá al sucesor del actual mandatario.

El proceso es liderado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que garantiza la logística y transparencia del voto en todo el territorio nacional y en los consulados habilitados en el exterior para los colombianos residentes fuera del país.

Según la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos en la jornada de mayo, se realizará una segunda vuelta. Esta votación definitiva está programada para el domingo 21 de junio de 2026.

En esta instancia, solo participarán las dos candidaturas que hayan alcanzado la mayor votación en la primera vuelta, conforme lo estipula la Constitución Política colombiana para asegurar la legitimidad del gobernante electo mediante un respaldo popular mayoritario.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ha ratificado el calendario que rige estas votaciones, el cual incluye fases previas como la inscripción de cédulas y la designación de jurados de votación.

Es fundamental que los votantes verifiquen su puesto de votación en las plataformas digitales del gobierno semanas antes de la jornada electoral para evitar inconvenientes de última hora y garantizar su participación democrática.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.