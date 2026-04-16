Un sorpresivo movimiento en las entrañas del poder nacional tiene en vilo a la Fuerza Pública. En las últimas horas ha tomado fuerza una versión que indica que el actual ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, podría abandonar su despacho para regresar al servicio activo y asumir la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

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Según reveló Ricardo Ospina en Mañanas Blu, este posible revolcón nace del profundo malestar del presidente Gustavo Petro con el actual jefe de la FAC, el general Carlos Silva. El detonante fue el trágico accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, que cobró la vida de 69 uniformados, pero especialmente la actitud del oficial ante las críticas del mandatario.

La relación entre Petro y Silva se fracturó cuando el general, en pleno Consejo de Ministros, contradijo públicamente al presidente. Mientras el jefe de Estado calificaba a las aeronaves como “chatarra” sin mantenimiento, Silva desmintió esa versión, defendiendo el estado de la flota.

Este desafío a la narrativa oficial habría llevado a Petro a considerar el reintegro de Sánchez. Incluso, en un evento reciente, el mandatario soltó una frase que dejó a más de uno frío: “Ministro de Defensa, te va a hacer general, no sé si otra vez, pero bueno. Ya veré yo”.

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Pese a que el Gobierno ya ha reincorporado a oficiales retirados en el pasado, esta movida no cae nada bien en los cuarteles. Fuentes cercanas a las Fuerzas Militares aseguran que el retorno del ministro al uniforme sería “catastrófico” para la línea de mando, pues obligaría a la salida inmediata de varios generales activos por temas de antigüedad y jerarquía.

El próximo 23 de abril, fecha en la que se entregará el informe técnico sobre las causas del accidente en Puerto Leguízamo, será el día de la verdad. Ese informe podría ser la excusa definitiva para que Petro firme el decreto que mueva a Pedro Sánchez del Ministerio de vuelta a las nubes, aunque en los pasillos de Mañanas Blu dudan que el actual ministro esté dispuesto a “descender” de cargo para volver a ponerse las botas.