Este viernes el presidente Gustavo Petro aseguró que la CIA tendría información sobre un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quién es el viceministro del Gobierno Petro que apoyó a Iván Cepeda en WhatsApp; pasado, bajo lupa)

Según el mandatario, existirían “datos reales y concretos” sobre el riesgo, lo que motivó una alerta temprana.

Sin embargo, horas después, el senador estadounidense Bernie Moreno desmintió esa versión.

Lee También

“Las autoridades estadounidenses no tienen conocimiento de tal amenaza y el señor Cepeda ha sido informado”, afirmó el republicano.

Este es el trino del senador Moreno:

🚨 This is false: US officials are aware of no such threat and Mr Cepeda has been informed of such. However, we remain very concerned about the threats to the lives of the other two candidates, one of which is a US citizen. As I have noted before, we expect the current Colombian… https://t.co/QuOTmco49D — Bernie Moreno (@berniemoreno) April 17, 2026

Gobierno activa junta de inteligencia por la alerta

Ante la controversia, el Ministerio de Defensa anunció medidas para verificar la situación y reforzar la seguridad electoral.

El ministro Pedro Sánchez confirmó una junta de inteligencia extraordinaria con participación de la cúpula militar, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia. El objetivo será analizar la información que ha circulado y coordinar acciones para garantizar la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones.

Además, pese a la versión de Moreno, el Gobierno indicó que ya hay contactos con autoridades de Estados Unidos para contrastar los datos.

Cepeda pide claridad, pero no se baja de la campaña

Por su parte, Iván Cepeda señaló que ha conocido situaciones similares en el pasado, aunque había optado por manejarlas con discreción.

Tras la controversia, solicitó información oficial a las autoridades, pero dejó claro que continuará en la contienda electoral.

“Bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político”, afirmó.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.