Las reacciones internacionales a los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia no se hicieron esperar. Una de las más sonadas llegó desde México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Gustavo Petro luego de que el mandatario colombiano cuestionara el preconteo electoral y hablara de posibles irregularidades en el proceso.

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Sheinbaum respaldó públicamente los señalamientos de Petro después de que se conociera la victoria de Abelardo de la Espriella en el preconteo de la primera vuelta con el 43,7 % de los votos. La mandataria mexicana afirmó que es importante escuchar las denuncias presentadas por el jefe de Estado colombiano y pidió que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias para verificar si existió algún problema en el proceso electoral.

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las denuncias de Petro por las elecciones

Durante una rueda de prensa Sheinbaum aseguró que resulta relevante analizar los cuestionamientos planteados por Petro sobre un supuesto desfase en el censo electoral. En ese sentido, insistió en la necesidad de respetar la voluntad popular y permitir que las denuncias sean examinadas con profundidad por las entidades competentes.

La presidenta mexicana también reconoció que existe una cercanía ideológica entre su movimiento político, Morena, y los sectores de izquierda colombianos representados por Gustavo Petro e Iván Cepeda. Sin embargo, recordó que la contienda presidencial todavía no termina y que el desenlace se definirá en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

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Las declaraciones de Sheinbaum coincidieron con críticas que la mandataria mexicana ha expresado en otras ocasiones sobre el papel de sectores de derecha y ultraderecha en América Latina, en las que ha expresado que existen estructuras políticas y económicas internacionales que buscan influir en procesos electorales mediante campañas digitales y estrategias de comunicación impulsadas desde distintos países.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.