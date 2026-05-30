Momentos de puro terror e incertidumbre vivieron los pasajeros del vuelo UA2005 de United Airlines, el cual cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis, en Estados Unidos. La tripulación se vio obligada a activar los protocolos de emergencia y desviar la aeronave de urgencia luego de que un hombre intentara meterse a la fuerza a la cabina de los pilotos.

Sigue a PULZO en Discover

Según confirmaron reportes de la aerolínea, el grave incidente ocurrió en la noche del viernes 29 de mayo, cuando el sujeto empezó a mostrar comportamientos altamente agresivos que encendieron las alarmas de los auxiliares de vuelo y sembraron el pánico entre los demás ocupantes.

Las comunicaciones registradas con el control terrestre revelaron que el hombre intentó en repetidas oportunidades violar la zona restringida de los pilotos. Ante el inminente peligro, los auxiliares de vuelo y varios pasajeros tuvieron que unirse para contener y amarrar físicamente al individuo en pleno vuelo.

Al ver que la situación era incontrolable, el comandante de la aeronave tomó la decisión radical de desviar la ruta y realizar un aterrizaje no programado en la ciudad de Madison, Wisconsin.

Lee También

Una vez el avión tocó tierra, agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Dane ingresaron armados a la cabina de pasajeros y sacaron al hombre bajo custodia, poniéndolo a disposición de las autoridades federales y del FBI.

Afortunadamente, tras la intervención policial, el vuelo pudo reanudar su trayecto hacia Minneapolis con solo unas horas de retraso y sin registrar personas heridas. Sin embargo, este caso vuelve a encender un debate serio sobre la seguridad en la aviación comercial en este 2026.

De hecho, hace tan solo unas semanas, otro vuelo de United Airlines vivió una escena de película en Newark, donde un pasajero descontrolado fue detenido tras armar un altercado e intentar abrir una de las puertas del avión en pleno vuelo. Las autoridades de Estados Unidos recordaron que este tipo de conductas conllevan multas de miles de dólares y penas de cárcel federal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.