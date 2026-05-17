Una exhibición aérea militar terminó en momentos de tensión en el estado de Idaho, Estados Unidos, luego de que dos aeronaves EA-18 fighter chocaran en pleno vuelo ante la mirada de cientos de asistentes que se encontraban en la base aérea Mountain Home, según el diario argentino Clarín.

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El accidente ocurrió minutos después de la 1:00 p. m. (hora local), cuando las aeronaves adelantaban maniobras durante el espectáculo aéreo. Videos difundidos rápidamente en redes sociales mostraron el instante en el que ambos jets quedaron prácticamente “enganchados” en el aire tras el fuerte impacto, provocando pánico entre los espectadores.

Pese a la gravedad del choque, los pilotos lograron eyectarse a tiempo y descendieron utilizando paracaídas antes de que las aeronaves cayeran. Horas después del incidente, medios locales confirmaron que los tripulantes fueron encontrados con vida y fuera de peligro.

Qué pasó con el accidente aéreo en Idaho

Tras lo ocurrido, las autoridades de la base militar emitieron un comunicado en el que confirmaron el accidente registrado “a dos millas al noroeste de la base”. Además, pidieron a los asistentes permanecer en el lugar y colaborar con las instrucciones de seguridad mientras avanzaban las labores de control y verificación en la zona.

Posteriormente, la organización anunció la cancelación oficial del evento aéreo y solicitó a las personas presentes esperar orientación para evacuar de manera ordenada el complejo militar.

Las imágenes del choque se viralizaron rápidamente debido a la magnitud del impacto y a la manera en que ambos pilotos lograron salvar sus vidas segundos antes de la caída de las aeronaves.

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